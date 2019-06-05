Ждут ли Украину в НАТО? Ждут — но, похоже, не скоро

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал нового главу государства "продолжить демократические реформы". Естественно, многих граждан России волнует вопрос: неужели дело зайдет так далеко, что бывшая "братская республика" окажется во "враждебном блоке"?

По словам генсека, НАТО оставляет двери открытыми для Украины и готов помогать, однако она должна достичь стандартов альянса.

«Именно поэтому мы помогаем Украине в проведении реформ, модернизации институтов безопасности, бороться с коррупцией, приближаться к стандартам НАТО», — сказал генсек.

Он подчеркнул также, что у каждой страны есть суверенное право определять свой путь, и третьи страны не имеют права пытаться вмешиваться или ветировать этот процесс.

Со своей стороны, Зеленский призвал НАТО осуществить дополнительные усилия для обеспечения безопасности в Черном море.

«Мы приветствуем решения альянса, принятые в апреле в Вашингтоне, по поддержке украинских ВМС», — заявил он.

Ранее президент Украины заявил, что страна готова к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе.

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Украина вступит в НАТО, но только после проведения референдума. Об этом Владимир Зеленский заявил,в интервью программе «Сніданок 1+1» из Брюсселя.

«Курс в НАТО — это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО, и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО», — добавил президент.

Напомним, что 7 февраля 2019 года Верховная рада внесла изменения в Конституцию, которые декларируют стремление Украины по интеграции в Евросоюз и НАТО. За это решение проголосовали 334 народных депутата.

Таким образом, вступления бывшей республики СССР во "вараждебный блок НАТО" - "прямо завтра" опасаться не стоит (если вы этого опасаетесь, конечно). Многое будет зависеть от граждан Украины, которые вполне могут показать свое несогласие с намерениями верхушки. Ну и еще: молодому президенту Незалежной предстоит что-то делать с украинской коррупцией. Намерение-то он вроде обозначил — а вот получится ли? Потому что с таким уровнем государственного воровства как в странах вроде России или Украины - ни в НАТО, ни в Евросоюз не принимают... хоть ты сто раз себя "западником" назови!

По инф. rosbalt.ru

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