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Украина ждет от нового президента "громких посадок". Обещают искоренять коррупцию... Поглядим!
По инф. rosbalt.ru   
05 Июня 2019 г.
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На Украине вскоре пройдут первые аресты коррумпированных топ-чиновников. Такое заявление сделал на брифинге заместитель главы администрации украинского президента Руслан Рябошапка, сообщает «Громадське». По его словам, прежде всего, речь идет о скандалах с «Укроборонпромом» и «Центрэнерго». Что поделаешь, таковы "правила игры": избирателей в Незалежной коррупция достала точно так же, как и коррупция в России, потому они и проголосвали с таким воодушевлением за смену власти...

«Эти люди должны понести наказание... Месседж «весна придет» — сажать будем» был донесен руководителям двух антикоррупционных органов. Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты», — отметил Рябошапка.

Так замглавы администрации Зеленского ответил на вопрос, будет ли выполняться предвыборный лозунг «Весна придет — сажать будем».

Напомним, что в марте 2019 года украинские журналисты обнародовали результаты расследования, согласно которым сын в ту пору заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, близкого друга Петра Порошенко Олега Гладковского, Игорь, является участником схем по хищению средств в оборонном комплексе. Сообщалось, что в целом расхитители получили от «Укроборонпрома» 250 млн гривен. По сведениям журналистов, о хищениях в оборонке страны знали во всех силовых структурах.

Никто, в общем, не сомневается в том, что Украина - не менее (а, пожалуй, что и более) коррупционное государство чем Россия. И если пану Зеленскому удастся как-то начать разрубать этот гордиев узел - наверняка его популярность вырастет, причем на определенную симпатию он может рассчитывать в "стране-старшем брате", где идея нормальной демократической смены власти приживается с трудом. Одна загвоздка: не вылилась бы очередная "чистка рядов" - в откровенное сведение счетов с политическими оппонентами. Поживем-увидим, в любом случае - интересно будет понаблюдать!

По инф. rosbalt.ru

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