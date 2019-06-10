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Сельский глава — о политике "партии и правительства" в деревне: ведет к деградации!
По инф. rosbalt.ru   
10 Июня 2019 г.
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Политика федеральных властей привела к полной деградации российской деревни, заявил руководитель Красноуральского сельсовета Юргамышского района Курганской области Павел Дмитриев. Он решил высказать свое мнение после того, как издание сообщило о закрытии управы в селе Майка, где уволились все сотрудники администрации, включая главу, и желающих занять их позиции не нашлось. Сам экс-глава Майки пояснял, что не в состоянии больше выдерживать собственную неспособность помочь односельчанам из-за тотального безденежья.

Политика федеральных властей привела к полной деградации российской деревни, заявил руководитель Красноуральского сельсовета Юргамышского района Курганской области Павел Дмитриев.

Глава села Красный Уралец, где живут более 800 человек, Павел Дмитриев заявил, что понимает главу Майки. «При советской власти на селе была создана база, были специалисты, в том числе много с высшим образованием. Сейчас мы получили то, что видим вокруг. Считаю, что политика нашего руководства, президента Путина, премьер-министра Медведева, а также их соратников в отношении села абсолютно не пригодна. В сельской местности картина по всей стране неприглядная. Это не только в Курганской области, в соседней Челябинской области все то же самое! Если раньше всегда говорилось, что Россия прирастала деревней, то сейчас от села ничего толком не осталось. Чем дальше будет прирастать Россия с такой политикой, не понятно. Процесс уже необратим, и никакая урбанизация в этом не виновата. И та оптимизация, которая сейчас идет на селе...» — заявил глава села.

Он считает процесс деградации необратимым, поскольку уже «пройдена точка невозврата». «Приезжайте в село, посмотрите, где все специалисты высшего, среднего и низшего звена. Никого же нет уже, все разъехались! Сегодня в селах не найти никого! И люди продолжают уезжать, в тот же Челябинск, например. Жить-то надо как-то. Вы же видите, что случилось в Щучанском районе — они не могут найти даже специалиста для работы в сельской управе! Нет бухгалтеров, юристов, нет никого! Ушел глава, а заменить некем», — указал Павел Дмитриев.

Он также обратил внимание на проблему с передачей земли в частные руки. «Люди, которым ее передали, не имеют никаких средств для того, чтобы с ней что-то делать. Нужен инвестор, а где его взять? Сейчас многие собственники этой земли уже являются людьми пенсионного возраста. Платить налоги за эти куски земли они не могут и не хотят. Как результат, землю передают сельским советам. Но мало просто ее туда отдать, землю надо межевать. Это опять же деньги, которых в бюджете нет! И куда с этой землей потом, раз никакой инвестор не просматривается? В результате земля просто зарастает травой, кустарником и деревьями. Еще раз повторю, никаких перспектив у села при этой политике, которую проводит наше руководство, просто нет и не будет. Такая моя позиция по этому вопросу. Все», — отрезал глава управы.

  • Проблема сложившейся в провинциальной России ситуации в том, что она развивается (и загнивает, назовем уж вещи своими именами!) крайне неравномерно. Пока в столицах кипит деловая жизнь, в средних и даже в крупных городах могут закрываться предприятия, оставляя за бортом жизни тысячи людей. Что уж говорить о селе, в которое ни государство, ни крупный бизнес не хотят вкладывать деньги. Это связано со множеством сложных факторов, о которых спорят экономисты и политики - но основаная причина сводится к тому, что ни власти, ни население не видят долгосрочных перспектив в экономической стратегии страны. Это грустно, но одними эмоциями делу не поможешь. Нужен деятельный поиск идей (как развиваться) и людей (кому развивать). На нынешнию государственно-олигархическую элиту России — надежд нет никаких.

По инф. rosbalt.ru

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