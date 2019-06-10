Сельский глава — о политике "партии и правительства" в деревне: ведет к деградации!

Политика федеральных властей привела к полной деградации российской деревни, заявил руководитель Красноуральского сельсовета Юргамышского района Курганской области Павел Дмитриев. Он решил высказать свое мнение после того, как издание сообщило о закрытии управы в селе Майка, где уволились все сотрудники администрации, включая главу, и желающих занять их позиции не нашлось. Сам экс-глава Майки пояснял, что не в состоянии больше выдерживать собственную неспособность помочь односельчанам из-за тотального безденежья.

Глава села Красный Уралец, где живут более 800 человек, Павел Дмитриев заявил, что понимает главу Майки. «При советской власти на селе была создана база, были специалисты, в том числе много с высшим образованием. Сейчас мы получили то, что видим вокруг. Считаю, что политика нашего руководства, президента Путина, премьер-министра Медведева, а также их соратников в отношении села абсолютно не пригодна. В сельской местности картина по всей стране неприглядная. Это не только в Курганской области, в соседней Челябинской области все то же самое! Если раньше всегда говорилось, что Россия прирастала деревней, то сейчас от села ничего толком не осталось. Чем дальше будет прирастать Россия с такой политикой, не понятно. Процесс уже необратим, и никакая урбанизация в этом не виновата. И та оптимизация, которая сейчас идет на селе...» — заявил глава села.

Он считает процесс деградации необратимым, поскольку уже «пройдена точка невозврата». «Приезжайте в село, посмотрите, где все специалисты высшего, среднего и низшего звена. Никого же нет уже, все разъехались! Сегодня в селах не найти никого! И люди продолжают уезжать, в тот же Челябинск, например. Жить-то надо как-то. Вы же видите, что случилось в Щучанском районе — они не могут найти даже специалиста для работы в сельской управе! Нет бухгалтеров, юристов, нет никого! Ушел глава, а заменить некем», — указал Павел Дмитриев.

Он также обратил внимание на проблему с передачей земли в частные руки. «Люди, которым ее передали, не имеют никаких средств для того, чтобы с ней что-то делать. Нужен инвестор, а где его взять? Сейчас многие собственники этой земли уже являются людьми пенсионного возраста. Платить налоги за эти куски земли они не могут и не хотят. Как результат, землю передают сельским советам. Но мало просто ее туда отдать, землю надо межевать. Это опять же деньги, которых в бюджете нет! И куда с этой землей потом, раз никакой инвестор не просматривается? В результате земля просто зарастает травой, кустарником и деревьями. Еще раз повторю, никаких перспектив у села при этой политике, которую проводит наше руководство, просто нет и не будет. Такая моя позиция по этому вопросу. Все», — отрезал глава управы.

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Проблема сложившейся в провинциальной России ситуации в том, что она развивается (и загнивает, назовем уж вещи своими именами!) крайне неравномерно. Пока в столицах кипит деловая жизнь, в средних и даже в крупных городах могут закрываться предприятия, оставляя за бортом жизни тысячи людей. Что уж говорить о селе, в которое ни государство, ни крупный бизнес не хотят вкладывать деньги. Это связано со множеством сложных факторов, о которых спорят экономисты и политики - но основаная причина сводится к тому, что ни власти, ни население не видят долгосрочных перспектив в экономической стратегии страны. Это грустно, но одними эмоциями делу не поможешь. Нужен деятельный поиск идей (как развиваться) и людей (кому развивать). На нынешнию государственно-олигархическую элиту России — надежд нет никаких.

По инф. rosbalt.ru

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