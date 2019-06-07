На Урале закрывается машиностроительный завод. Найдут ли работу 2,5 тысячи работяг?

Более 2 тысяч работников Южно-Уральского машиностроительного завода (ОРМЕТО-ЮУМЗ) получили уведомления о сокращении.

Как рассказала профсоюзному изданию «Солидарность» председатель областного профсоюза машиностроителей Клавдия Осипович, 1 тыс. 820 работников написали заявление о простое по вине работодателя до 31 августа. С 1 сентября все работники ЮУМЗ будут сокращены, сообщает издание.

По информации «Солидарности», долги по зарплате на сегодняшний день составляют чуть более 71 млн рублей. Председатель обкома подчеркнула, что по состоянию на 5 июня зарплата за март была выплачена всем работникам предприятия.

В сентябре 2018 года на предприятии был объявлен простой, и без работы остались порядка 2,5 тыс. человек, положенные две трети зарплаты выплачивались нерегулярно. С 15 мая на заводе было введено конкурсное управление. Через две недели в первичную организацию профсоюза поступил приказ о сокращении всех работников предприятия.

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По инф. rosbalt.ru

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