Подмосковному экс-главе района "доначислили грешков" на 5 миллиардов

У Александра Постриганя, который 17 лет возглавлял Клинский район Подмосковья, нашли новое имущество. Как сообщает РБК, Генпрокуратура уточнила перечень незаконно приобретенных им и его близкими объектов и оценила «добавку» в 5 млрд рублей. Первоначально речь шла о четырех миллиардах... 4+5=9. Миллиардов!

Ранее суд уже арестовал имущество экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на общую сумму почти в 4 млрд рублей.

Отмечается, что основанием для уточнения иска и пересмотра ущерба в большую сторону стала информация об участии Постриганя в бизнесе его сына.

Экс-глава Клинского района Подмосковья был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий при сдаче жилого дома в конце июня 2018 года. Районом Постригань руководил в течение 17 лет, по 2014 год.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Мы регулярно пишем о коррупции в России. И придерживаемся той точки зрения, что это зло в стране носит системный характер, а не является "отдельными отклонениями". Система власти устроена так, что идут туда по большей части люди, заинтересованные в личной выгоде - при этом какие-то грешки можно найти практически за каждым чиновником. Это выгодно системе в целом, так как любой человек оказывается у нее "на крючке": хочешь выжить - не ссорься с вышестоящим начальством и крупными бизнес-кругами! И с этим порочным кругом реально справиться - не на 100%, но в значительной части. Лекарства известны и проверены по всему миру: реальная демократия, политическая конкуренция, независимость суда и следствия.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ