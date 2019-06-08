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Есть места в России, где никто-никто не хочет "быть властью"!
По инф. rosbalt.ru   
08 Июня 2019 г.
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Село Майка в Курганской области, где живут 650 человек, осталось без представителей власти. Как сообщает Znak.com, из сельской управы уволились все, в том числе и глава.

zastoi 987

Бывший глава управы Тимур Сабиров, руководивший селом десять лет, рассказал изданию, что осенью прошлого года уволилась техничка, 64-летняя специалист ушла 31 мая. Сам он нашел работу в Челябинске и готовится к переезду. «Управа стоит пустая. Мне даже печать сдать некому», — сказал Сабиров.

Он пояснил, что устал от нехватки бюджетных средств и, как следствие, — невозможности решить проблемы сельчан. «В прошлом году восемь месяцев сидели без света. Сейчас опять отключили — денег нет. Я больше так не хочу. Зарплата главы 15,6 тыс. рублей в месяц и этих денег часто вовремя не платят. А отвечаешь за все, и штрафы за малейшее нарушение — 10 тыс. рублей», — рассказал Тимур Сабиров.

Он заметил, что желающих взять на себя бремя руководства до сих пор нет.

  • Проблема сложившейся в провинциальной России ситуации в том, что она развивается (и загнивает, назовем уж вещи своими именами!) крайне неравномерно. Пока в столицах кипит деловая жизнь, в средних и даже в крупных городах могут закрываться предприятия, оставляя за бортом жизни тысячи людей. Что уж говорить о селе, в которое ни государство, ни крупный бизнес не хотят вкладывать деньги. Это связано со множеством сложных факторов, о которых спорят экономисты и политики - но основаная причина сводится к тому, что ни власти, ни население не видят долгосрочных перспектив в экономической стратегии страны. Это грустно, но одними эмоциями делу не поможешь. Нужен деятельный поиск идей (как развиваться) и людей (кому развивать). На нынешнию государственно-олигархическую элиту России — надежд нет никаких.

По инф. rosbalt.ru

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