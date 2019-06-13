Путин верит в восстановление исторических связей с Киевом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что связи между Россией и Украиной восстановятся вне зависимости от отношений Москвы с киевскими элитами. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу «Мир».

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«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — сказал президент.

По его словам, политическая элита на Украине раньше ставила во главу угла «личную выгоду» и сохранение капиталов, сохраняемых «где-то за рубежом», и поэтому испытывала «такую любовь к Западу».

Путин выразил надежду на то, что новые украинские власти лишены «таких ограничений» и чувствуют себя свободно, полагаясь на «доверие, которое было оказано народом Украины».

Без сомнения, Владимир Владимирович прав: рано или поздно общее историческое прошлое, родство культур и человеческие связи возьмут вверх — и отношения между братскими народами восстановятся. Вопрос же в другом - скорее "рано" или скорее "поздно"? Что должны предпринять политики - в обеих столицах! - наворотившие так много для отчуждения между людьми? Очень похоже, что вражда зашла слишком далеко... О том, насколько все непросто, говорят следующие заголовки:

Polit.ru

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