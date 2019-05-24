На Украине разворачивается спор: быть ли референдуму об условиях мира с Россией?

Юлия Тимошенко, возглавляющая украинское политическое объединение «Батькивщина», заявила о недопустимости вынесения на референдум вопроса о мирных договоренностях с Россией. Уточняет свою позицию и заступивший на свой пост Владимир Зеленский...

По словам Тимошенко, для мира Украине нужны сильная армия, усиление санкций против РФ и «правильные международные переговоры», передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «1 + 1».

На всенародном референдуме, по мнению Тимошенко, нельзя обсудить «нюансы, которые не видны извне» и учесть «все детали ситуации», поэтому референдум проводить нельзя.

Напомним, ранее глава администрации Зеленского Андрей Богдан заявил, что рассматривается вынесение на всенародный референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Российской Федерацией. «Мы рассматриваем вынесение на всенародный референдум вопроса по достижению мирных договоренностей с Россией, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент принимал решение — чтобы народ Украины принял это решение», — заявил Богдан.

Впрочем, одновременно последовали и уточнения и со стороны Владимира Зеленского: он встретился с активистами, среди которых были и ветераны АТО. На встрече он прокомментировал инициативу о референдуме по вопросу мирных договоренностей с Россией.

По мнению Зеленского, такой референдум не имеет силы закона — это способ выяснить мнение общества.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — сказал Зеленский, добавив, что не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось ранее.

По словам участника встречи, волонтера Тима Златкина, беседа с Зеленским продолжалась почти час. «Я хочу остановить огонь», — цитирует Златкин президента на своей странице в Facebook. «Мы хотим победы в войне, поскольку когда начинается риторика о прекращении огня — на наши головы летит много железа на Донбассе», — ответил ему волонтер.

Также, по его словам, Зеленский заявил о создании рабочей группы для обеспечения регулярного диалога с волонтерами и общественностью и заверил собеседников в том, что вопрос сдачи украинской территории «агрессору» рассматриваться не будет.

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Есть и другой сигнал (вот поди и разберись в точности позиции!): Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией. Об этом он сказал перед началом своего выступления на IForum, сообщает «Громадське». На конкретный вопрос журналистов о возможности диалога он дал короткий ответ: «Нет».

Затем он в своем выступлении на форуме назвал Россию «страной-агрессором». Причем сделал он это, говоря о развитии программы так называемого электронного правительства.

«Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору», — заявил Зеленский.

Сам Зеленский на своей инаугурации заявил, что сделает все для прекращения конфликта в Донбассе. В тот же день он просил представителей США усилить давление на РФ, включая новые санкции.

По инф. rosbalt.ru

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