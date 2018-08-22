"Пенсионная повышка": с продолжением обсуждений позиция властей не меняется

Обсуждать дозволено лишь детали: парламентские слушания показали, что правительство не намерено отступать от концепции пенсионной реформы, утвержденной Госдумой месяц назад. Если ко второму чтению проект "пенсионной повышки" и изменится, то незначительно. Поправки принимаются до 24 сентября.

В Госдуме состоялись парламентско-общественные слушания по «совершенствованию пенсионного законодательства» (так на официальном языке называется повышение пенсионного возраста). Ранее первый зампредседателя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев предложил считать это мероприятие «профессиональной альтернативой референдуму» по пенсионной реформе. Так что значение слушаниям изначально придавалось самое высокое.

Помимо депутатов парламентских партий к обсуждению пригласили представителей профсоюзов — Конфедерации труда России (КТР) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректоров ВШЭ и РАНХиГС — Ярослава Кузьминова и Владимира Мау, депутатов региональных заксобраний. Всего набралось больше 600 участников, при том, что зал заседаний Госдумы вмещает 450. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в своих креслах остались только треть депутатов. Остальные уступили места приглашенным гостям.

Обсуждение длилось 4,5 часа. Но уже с первых минут стало ясно, что правительство всерьез намерено пересмотреть условия социального договора с гражданами, и обсуждать пенсионную реформу готово только в рамках той концепции, которую депутаты, торопясь успеть под ЧМ-2018, уже приняли в первом чтении.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин, которого отправили представлять законопроект от лица правительства, в очередной раз пообещал рост пенсий: на тысячу рублей — уже в следующем году, и до 20 тысяч рублей — к 2024 году. При том, что сегодня пенсионеры в среднем получают 14,5 тысячи рублей. Правда, в самом проекте закона об этом ни слова, подтвердил Топилин.

«Механизмы индексации и увеличения пенсий найдут отражение в законах о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда», — заявил чиновник, добавив, что эти расчеты «не являются никакой тайной» (однако публично эти расчеты никогда не озвучивались).

По словам министра, в перспективе 5-10 лет такого удачного момента, чтобы поднять пенсионный возраст, больше не будет. Он объяснил, что сейчас молодежи, которая только выходит на рынок труда, мало, а людей, которые собираются на пенсию — много.

В логике министра, люди, которые вот-вот должны выйти на заслуженный отдых, с повышением пенсионного возраста останутся на рабочих местах, на которые не хватает молодежи. Так на рынке труда сохранится баланс.

«Если мы повременим с решением, у нас не будет такого удачного соотношения между входящими на рынок труда и уходящими на пенсию», — заметил Топилин. Значит ли это, что в скором времени соотношение работающих и пенсионеров выправится, и реформа потеряет свою актуальность, министр в своем выступлении не объяснил.

Под занавес своего выступления Топилин фактически обвинил пенсионеров в том, что они отбирают деньги у образования и здравоохранения. «Любые поступления в Пенсионный фонд из федерального бюджета — это тоже деньги, которые берутся из налогов. Мы тогда не будем иметь достаточно средств на программы дорожного строительства, поддержку медицины, образования», — заявил он.

«Наличие трансфертов из бюджета — не есть хорошее явление. Все шаги, которые предпринимались в последнее время, направлены на то, чтобы пенсионная система двигалась в сторону страховых основ, а не подпитки из федерального бюджета». — заметил министр.

Никакой альтернативы повышению пенсионного возраста чиновник не видит. При этом он утверждает, что именно неработающие пенсионеры станут основными бенефициарами этой реформы.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прямо заявил: «Сегодня мы должны обсуждать детали, потому что закон в первом чтении уже принят». «Если оставить пенсионный возраст без изменений, мы не сможем смотреть в глаза людям, которые выходят на пенсию», — заявил глава он.

«Уровень жизни пенсионеров стагнирует, а в последние годы даже снижается. Ситуация усугубляется еще и тем, что доходов Пенсионного фонда и возможностей бюджетной системы дополнительно выделять средства ПФР уже недостаточно. В 2016 году мы не провели полную индексацию по инфляции и перестали индексировать пенсии работающим пенсионерам. По сути, мы подошли к черте», — считает он.

По словам чиновника, сегодня коэффициент замещения составляет 33% средней зарплаты по стране. То есть, на пенсии людям приходится существовать только на треть нормальной зарплаты. Задача реформы — довести коэффициент замещения минимум до 40%, как предписывает 102-я конвенция Международной организации труда (МОТ), которую Россия ратифицировала, а в будущем выйти на 60 и даже 70% от средней зарплаты по стране.

В то же время свой отзыв на проект закона Кудрин подкрепляет графиком, согласно которому в условиях повышения пенсионного возраста размер выплат к 2035 году вырастет всего на 25%. Иными словами, вместо сегодняшних 14,5 тысяч рублей (средняя пенсия по стране, которую на графике представляют как 100%) через 17 лет пенсионеры будут получать 18125 рублей. Как много будут стоить эти деньги в 2035 году даже Кудрин вряд ли возьмется прогнозировать.

При этом, глава Счетной палаты тоже попенял на то, что федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду три триллиона рублей — сумму, равную содержанию всего образования в стране, и немного не дотягивающую расходов на здравоохранение.

«При той системе, которая существует, чтобы сохранить пенсии хотя бы на том уровне, который есть сейчас, правительству придется увеличивать трансферты в Пенсионный фонд. И мы не сможем выделять средства на повышение возможностей в образовании и здравоохранении», — заявил Кудрин.

По его словам, нефтяные доходы сегодня не могут служить основанием для выплаты пенсий. «В 2008—2009 годах половина Резервного фонда была потрачена на спасение бюджетной системы, включая Пенсионный фонд. Последующие два года рецессии забрали вторую половину. То есть Резервного фонда сегодня нет. Остался только Фонд национального благосостояния. Его хватит еще на один похожий кризис. Пока у нас нет больше источников средств. Если мы будем вынуждены поддерживать расходы бюджета на пенсии, любой кризис коснется других сфер — образования, которое уже сократилось в процентах от ВВП, здравоохранения, дорожного строительства», — отметил чиновник.

Кудрин заявил, что в своем заключении Счетная палата поддержала концепцию пенсионной реформы с одной лишь оговоркой: в законе нет механизма повышения пенсий, о котором чиновники говорят с трибун, а он должен быть.

В любом случае, обсуждать сейчас имеет смысл только детали уже утвержденного документа, говорит он. В частности, можно было бы растянуть переходный период, и прибавлять к пенсионному возрасту по одному году — раз в два года (в концепции правительства сейчас — по году в год). Сохранить региональные льготы. Снизить страховые взносы за людей предпенсионного возраста, чтобы заинтересовать работодателей в таких сотрудниках.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подтвердил: если ко второму чтению проект пенсионной реформы изменится, то незначительно. Поправки принимаются до 24 сентября. На сегодняшний день в комитет поступило чуть больше ста. «Часть из них укладывается в концепцию реформы, принятую в первом чтении. Часть — выходит за эти рамки. Напомню, что по регламенту Госдумы, проект, принятый в первом чтении, определил рамки, за которые мы, в соответствии с регламентом, выходить не можем, несмотря на то, какими бы привлекательными эти поправки не были», — поставил точку Нилов.

Ну, а дальше участники слушаний уже призывали выйти на митинг против повышения пенсионного возраста, который пройдет 2 сентября, читали стихи. Профсоюзы спорили, можно ли выносить пенсионную реформу на референдум. Собравшиеся в зале задавали вопросы авторам законопроекта, которые так и повисли в воздухе, и обсуждали детали документа.

Против реформы выступили КТР и Федерация независимых профсоюзов России. Глава ФНПР Михаил Шмаков напомнил, что если говорить о страховой части ПФР, то она бездефицитна. А трансферты из федерального бюджета идут в основном на выплаты материнского капитала, досрочные пенсии военнослужащим и другим категориям, на компенсацию льгот по страховым взносам. «Эти трансферты были, есть и будут, какой бы закон мы сейчас не приняли, если продолжать грузить ПФР несвойственными ему задачами», — заметил он.

По словам Шмакова, сейчас, по сути, обсуждаются условия нового общественного договора. При этом законы, по которым будут жить люди с годовым доходом в 500 тысяч рублей (40 тысяч в месяц), вносят и рассматривают люди с годовым доходом в 10 млн рублей. «Те, кто предлагает такие реформы, не до конца понимают, как живут люди, которые получают в 20 раз меньше», — заметил он.

В унисон с профсоюзами выступили все лидеры оппозиционных парламентских фракций.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал закон о повышении пенсионного возраста самым жестоким и циничным за последние 25 лет, и призвал всех выйти на митинг 2 сентября.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что когда в стране все решения принимает один человек, ни о какой стабильности экономики говорить не приходится, и одним повышением пенсионного возраста системную проблему не снять.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что такая встреча должна была состояться до внесения законопроекта в Госдуму, а не после того, как его уже приняли в первом чтении. Он подчеркнул, что люди не понимают, почему, когда 90% населения страны против реформы, их представители в федеральном парламенте и региональных заксобраниях выступают за.

«Реформа убивает веру в справедливость и государство. Голосовать за закон в сегодняшних реалиях аморально», — считает он.

Но вероятнее всего, признался Миронов, уже осенью этот закон примут во втором и третьем чтениях, и только референдум способен изменить ситуацию и заморозить документ.

Глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев отметил, что законопроект прошел уже первое чтение, а полноценного анализа рынка труда до сих пор нет. Он напомнил, что недавно Центр стратегических разработок, совет которого возглавляет Алексей Кудрин, опубликовал данные, согласно которым внедрение цифровых технологий сократит количество чиновников на 700 тысяч человек за шесть лет. Сбербанк готовится сократить число своих работников вдвое. Сейчас там работают 330 тысяч человек, значит, под сокращение попадут 165 тысяч человек. «Это только чиновники и только один банк. У нас другие цифры есть? Мы готовы провести глубокий анализ динамики рынка труда хотя бы на ближайшие шесть лет? Отдельная тема — Северный Кавказ, где уже сейчас безработица среди молодежи», — отметил глава ОП РФ.

Он подчеркнул, что ни в одной стране пенсионный возраст не повышали темпами — год за год. «Все регионы выступают против», — заключил Фадеев.

Глава РСПП Александр Шохин также заметил, что до сих пор нет анализа конкретных форм, механизмов повышения пенсионного возраста. То есть саму необходимость провести реформу власти вроде бы обосновали, но расчетов, которые объясняют, почему именно на пять и на восемь лет должен увеличится пенсионный возраст, никто не видел.

Ректоры ВШЭ и РАНХиГС единодушно поддержали реформу, заявив, что она перезрела. Чтобы смягчить риски, глава ВШЭ Ярослав Кузьминов предложил внести точечные изменения в миграционную политику, и ввести определенные ограничения, которые не коснутся тяжелой работы и высококвалифицированного труда. А также увеличить до 20% ставку НДФЛ для работников с доходами свыше 5 млн рублей в год. «Люди должны видеть, что те, кому повезло больше, несут большую социальную нагрузку», — заметил он.

Владимир Мау, ректор РАНХиГС, оказался с ним солидарен. В условиях, когда нагрузка на работающее население растет, а пенсии — нет, государство вынуждено пересматривать общественный договор, заявил он.

Под занавес Алексей Кудрин добавил, что наряду с пенсионным возрастом нужно рассматривать вопрос о возвращении к накопительной системе, которая смогла бы увеличить пенсии на 15%. Но это решение, как и механизм повышения пенсий, вероятнее всего, будут рассматривать отдельно. И, безусловно, нужно уменьшать теневой капитал, но это работа в долгую, которую правительство будет выполнять постепенно.

Максим Топилин в свою очередь отметил, что перед правительством стояла задача увеличить пенсии в рамках существующей страховой системы. И все альтернативы, которые за эти рамки выходят, в расчет не брали.

В сущности, парламентские слушания дали возможность выпустить пар системной оппозиции и профсоюзам, но в таком контексте все аргументы против реформы выглядели совершенно бессмысленными, а попытки обсуждать проект по существу едва ли могли его принципиально улучшить.

Теперь все предложения поступят в рабочую группу, которую создали по итогам парламентских слушаний. В нее вошли члены трехсторонней комиссии, представители КТР и ФНПР, РСПП, «Опоры России», ВШЭ и РАНХиГС, делегаты от каждой из парламентских фракций и члены Совета Федерации, который 17 сентября собирается провести свои слушания по пенсионной реформе. Возглавила рабочую группу депутат Госдумы Ольга Тимофеева. Первое ее заседание пройдет в промежутке с 30 августа по 2 сентября.

По инф. rosbalt.ru

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