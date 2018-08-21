Слушания о "пенсионной повышке" в Госдуме: что говорят ее сторонники?

В Государственной думе начались обещанные "большие слушания" по повышению пенсионного возраста. Они продолжается какое-то (непонятно - какое) время и закончатся непонятно пока чем. Последнее - некая непредсказуемость - это хорошо, т.к. делает дискуссию - дискуссией. Если, конечно, слово будет предоставлено серьезным экспертам, серьезно критикующим скандальный законопроект - а исполнительная власть не будет командовать руководству Госдумы свернуть дело к банальной болтовне. Пока же, для начала, слово предоставлено сторонникам т.н. "пенсионной реформы".

Что говорит Минтруд?

Альтернативы повышению пенсионного возраста нет, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин на «больших слушаниях» по пенсионной реформе.

По его словам, на этот процесс есть 5-10 лет, в течение которых реформу необходимо провести. Параметры индексации пенсий будут записаны в федеральном бюджете и в бюджете Пенсионного фонда, добавил он. Как только появятся эти документы, все вопросы снимутся.

Как передает корреспондент «Росбалта», Топилин пообещал, что «никаких секретов и тайных расчетов» в этой сфере не будет, все будет «видно на бумаге». По его словам, в течение шести лет пенсии будут постепенно повышаться до уровня 20 тыс. рублей.

Какова позиция Счетной палаты?

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на «больших слушаниях» в Госдуме по повышению пенсионного возраста заявил, что реформу надо было начинать готовить еще 10 лет назад.

Как сообщает корреспондент «Росбалта», Кудрин считает, что население надо мягче подготовить к реформе. Но сейчас без этой реформы уже не обойтись, хотя концепция еще будет обсуждаться и дорабатываться.

По словам Кудрина, уровень жизни пенсионеров в последние годы ухудшается. При сохранении пенсионной системы уровень пенсий будет только снижаться из-за изменений демографического характера. Поэтому, подчеркнул он, «нужен новый взгляд на ситуацию».

«Нам нельзя будет смотреть в глаза пенсионерам, которые останутся с такой пенсией и без перспектив улучшения жизни», — подчеркнул он. Кудрин добавил, что 65% вышедших на пенсию россиян продолжают работать. Поэтому, считает он, проблем с работой при повышении пенсионного возраста у таких сотрудников не будет.

Глава СП привел такие расчеты: если пенсионный возраст повысят, как и планируется, что размер реальных пенсий к 2024 году вырастет на 10% и на 25% — к 2034-му. Цель, по его словам, достичь того, чтобы пенсия в РФ, как и в развитых странах, составляла 60-70% зарплаты.

По инф. rosbalt.ru

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