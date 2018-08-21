Накануне "больших обсуждений" о "пенсионной повышке" депутатов встретил пикет на входе в Госдуму

В Москве у здания Госдумы собрались недовольные планами властей по повышению пенсионного возраста. Это несколько десятков человек. Мероприятие проходит спокойно, на месте дежурит полиция. Напомним, сегодня депутаты собрались на "большие слушания" относительно скандального законопроекта о "пенсионной повышке".

Как сообщает «Интерфакс», с гражданами беседуют депутаты от КПРФ. У пришедших к Госдуме, где сегодня состоятся «большие слушания» по пенсионной реформе», — протестные плакаты и лозунги. Большинство участников акции — пожилого возраста. Коммунисты раздали им списки московских депутатов, которые голосовали за пенсионную реформу.

Зампред КПРФ Дмитрий Новиков в беседе с протестующим заявил, что реформа «сделала страну единой в неприятии той политики, которая проводится».

Напомним, 19 июля Госдума принял в первом чтении законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 63-х лет для женщин и до 65-ти для мужчин.

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В мэрию Москвы подана заявка на митинг КПРФ против изменения пенсионного законодательства. Об этом сообщил депутат от КПРФ Валерий Рашкин во вторник на встрече депутатов КПРФ с противниками пенсионной реформы у стен Госдумы.

«Нам согласовывают митинг на 2 сентября», — сказал Рашкин. В свою очередь, в департаменте безопасности и противодействия коррупции Москвы «Интерфаксу» заявили, что заявка КПРФ на митинг 2 сентября находится на рассмотрении. Коммунисты планируют шествие от улицы Маши Порываевой до дома № 9 по проспекту Сахарова и митинг. Между тем, в мэрии предложили организаторам другой маршрут.

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Всего в столичную мэрию поступило четыре заявки от групп лиц на проведение митингов 2 сентября против пенсионной реформы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, уточнив, что все заявки находятся в стадии рассмотрения.

Так, КПРФ планирует провести шествие с 11:00 до 12:00 от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом. Вторая группа лиц собирается провести шествие с 12:00 до 14:00 от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом.

Третья заявка предусматривает только шествие с 11:00 до 13:00 от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. Четвертая группа лиц подала заявку о проведении митинга с 15:00 до 17:30 в одном из нескольких представленных мест в центре Москвы.

По инф. rosbalt.ru

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