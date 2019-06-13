Пара генералов пострадали за фальсификацию обвинений журналисту Ивану Голунову. И это всё?

Президент Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. О сути дела, и о прогнозе, что "козлами отпущения станет парочка генералов" мы уже писали. Справедливость восторжествовала? Но вопросы остаются...

6 июня журналист Иван Голунов был задержан полицейскими в Москве, которые якобы обнаружили у него свертки с наркотиками. Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотических веществ и отправили на два месяца под домашний арест. Сам журналист вину не признал. По его мнению, наркотики ему подбросили, а до этого он получал угрозы из-за профессиональной деятельности.

Была проведена экспертиза, которая не обнаружила следов наркотических веществ в биологических материалах Голунова и на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах. На пакетиках с наркотиками отпечатков журналиста также не нашли. Позднее дело закрыли, а самого Голунова 11 июня отпустили.

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И вот, вроде бы, названы имена "козлов отпущения" - с немаленькими должностями. Покинуть пост пришлось генерал-майору полиции Андрею Пучкову — начальнику УВД по Западному административному округу Москвы. Он возбудил уголовное дело в отношении журналиста. Также уволен начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Но вопросы остаются: что значит "покнуть пост"? Уйти в отставку? Так-то ведь, фальсифицировав (или организовав фальсификацию) улики - полицейские совершили преступление! Кроме того, они что - сами подбрасывали наркоту журналисту? Ведь у этой "спецоперации" наверняка была целая цепочка исполнителей! Они останутся безнаказанными? Есть еще судья, который удовлетворился аргументами следствия - и отправил журналиста под арест с нарушением процессуальных норм...

Ну и, наконец, главный вопрос, который волнует любого думающего человека в России: а где гарантии, что завтра по столь же надуманным обвинениям в СИЗО не будет отправлен любой человек, кому-то помешавший? Кстати, кроме "политики" распространный повод "закрыть" человека - это желание отобрать у него бизнес, недвижимость, да банальная личная месть... Все это может грозить любому из нас и наших детей-внуков!

По инф. rosbalt.ru

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