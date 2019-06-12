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«Дело журналиста Голунова» прекращено. Козлами отпущения станут два генерала
По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2019 г.
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Журналист «Медузы» Иван Голунов покинул здание ГСУ ГУ МВД по Москве, куда его доставили после объявления о прекращении преследования, вызвавшего огромный общественный резонанс. С репортера сняли браслет и трекер, с помощью которых ранее сотрудники ФСИН контролировали его домашний арест.

«Дело журналиста Голунова» прекращено. Козлами отпущения станут два генерала

Журналисты и неравнодушные граждане встретили Голунова аплодисментами, он поблагодарил всех за поддержку.

«Чувствую себя нормально, нужно прийти в себя. Вероятно, мне придется очень много работать, чтобы оправдать ваше доверие», — отметил он.

«Я до сих пор не могу поверить в освобождение. Ожидал каких-то дальнейших следственных действий», — добавил он.

***

Накануне глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что дело в отношении Голунова прекращено. Сотрудники, занимавшиеся делом Голунова, отстранены от исполнения служебных обязанностей для проверки. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.

  • Напомним, что 6 июня журналист Иван Голунов был задержан полицейскими в Москве, которые якобы обнаружили у него свертки с наркотиками. Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотических веществ и отправили на два месяца под домашний арест. Сам журналист вину не признал. По его мнению, наркотики ему подбросили, а до этого он получал угрозы из-за профессиональной деятельности. Была проведена экспертиза, которая не обнаружила следов наркотических веществ в биологических материалах Голунова и на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах. На пакетиках с наркотиками, изъятых из его квартиры, отпечатков журналиста также не нашли.
Также Владимир Колокольцев заявил, что в связи со случившимся с Голуновым намерен ходатайствовать об увольнении из управления полиции по Западному административному округу столицы двух генералов.
***
Освобожденный Голунов пообещал продолжить журналистские расследования, а также помочь следствию разобраться с полицейскими, которые его задержали 6 июня и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Что касается компенсации морального вреда за задержание и домашний арест, журналист признался, что пока об этом не думал. Правда, добавил он, лучшей компенсацией будет, если его опыт позволит поменять практику по таким делам и такое больше ни с кем не повторится.

По инф. rosbalt.ru

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