Наркоту могут подбросить любому. Так что, действительно "карманы зашивать"?

Как мы уже знаем, скандальное "Дело Ивана Голунова" благополучно завершилось: журналист, которого явно пытались облыжно обвинить в наркоторговле, отпущен на свободу. Предстоят большие скандалы в полицейской верхушке... Но дело-то в том, что подобная практика - фальсификация доказательств силовиками - достаточно распространена. И ее жертвами могут стать наши дети-внуки (особенно, если у них есть что "отжать" - будь то квартира или небольшой даже бизнес). Глава Московского правозащитного центра Михаил Салкин дал советы общественникам и журналистам, рискующим столкнуться с «задержанием без повода». Интервью с экспертом опубликовал портал «Православие и мир» — и возможно, это парадоксально только на первый взгляд.
Итак, что нужно делать гражданину России, которого могут вдруг "привлечь за наркотики" - потому что кому-то не нравится его политическая позиция (или нравится квартира или бизнес)?
При задержании без всяких поводов — не нужно спорить и сопротивляться, чтобы представители власти в погонах не вменили соответствующую статью Уголовного кодекса, рекомендовал собеседник издания.
«Как только начинаются следственные действия и обыски, вы бесправны, — сказал адвокат. — Руки вам в наручники закуют, телефон отберут». В таких случаях надо требовать, чтобы вам разрешили позвонить родным или друзьям, а те уже смогут рассказать о задержании защитнику.
Салкин также сообщил, что, если заведомо невиновный человек столкнулся с попыткой задержания, а общественной деятельностью никогда не занимался, это может свидельствовать о том, что полиция вымогает у него взятку.
«Средством» от подбрасывания наркотиков правозащитник назвал отсутствие карманов. «В моей практике были случаи, когда журналистам угрожали, и доброжелатели предупреждали их: «Зашей карманы, не езди на машине...» — рассказал Салкин. Еще один способ противостоять полицейскому произволу, по его словам, состоит в том, чтобы всегда быть на виду, в частности — «жить не одному». «Если в квартире еще кто-то живет, то войти в нее и подбросить что-то будет сложнее», — посоветовал он.
Сайт, посвященный вопросам православия, выпустил этот материал после громкого задержания Ивана Голунова, которого называют одним из лучших журналистов-расследователей России. При личном досмотре московские полицейские изъяли у него наркотики. Запрещенные вещества также были изъяты из квартиры корреспондента. Иван Голунов и его адвокаты утверждают, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с его журналистской работой, а именно, с готовой, но еще не вышедшей статьей о «ритуальном» бизнесе. При этом, в предъявленные обществу доказательства (вроде "фотографий с места преступления") оказались откровенно фальсифицированными, а при задержании журналиста - имелись явные процессуальные нарушения. Это возмутило общественность (СМИ из разных политических лагерей, в первую очередь). Информация дошла до Кремля... Так что, в каком-то смысле, Ивану Голунову "повезло" - но это случай неординарный и единичный. В большинстве же случаев поссорившиеся "с кем не надо" фигуранты таких обвинений - отправляются на нары. Таковы нравы современной России - и на этот факт невозможно закрывать глаза.
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