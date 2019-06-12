ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Наркоту могут подбросить любому. Так что, действительно "карманы зашивать"?
По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

Как мы уже знаем, скандальное "Дело Ивана Голунова" благополучно завершилось: журналист, которого явно пытались облыжно обвинить в наркоторговле, отпущен на свободу. Предстоят большие скандалы в полицейской верхушке... Но дело-то в том, что подобная практика - фальсификация доказательств силовиками - достаточно распространена. И ее жертвами могут стать наши дети-внуки (особенно, если у них есть что "отжать" - будь то квартира или небольшой даже бизнес). Глава Московского правозащитного центра Михаил Салкин дал советы общественникам и журналистам, рискующим столкнуться с «задержанием без повода». Интервью с экспертом опубликовал портал «Православие и мир» — и возможно, это парадоксально только на первый взгляд.

 

 

Итак, что нужно делать гражданину России, которого могут вдруг "привлечь за наркотики" - потому что кому-то не нравится его политическая позиция (или нравится квартира или бизнес)?

При задержании без всяких поводов — не нужно спорить и сопротивляться, чтобы представители власти в погонах не вменили соответствующую статью Уголовного кодекса, рекомендовал собеседник издания.

«Как только начинаются следственные действия и обыски, вы бесправны, — сказал адвокат. — Руки вам в наручники закуют, телефон отберут». В таких случаях надо требовать, чтобы вам разрешили позвонить родным или друзьям, а те уже смогут рассказать о задержании защитнику.

Салкин также сообщил, что, если заведомо невиновный человек столкнулся с попыткой задержания, а общественной деятельностью никогда не занимался, это может свидельствовать о том, что полиция вымогает у него взятку.

«Средством» от подбрасывания наркотиков правозащитник назвал отсутствие карманов. «В моей практике были случаи, когда журналистам угрожали, и доброжелатели предупреждали их: «Зашей карманы, не езди на машине...» — рассказал Салкин. Еще один способ противостоять полицейскому произволу, по его словам, состоит в том, чтобы всегда быть на виду, в частности — «жить не одному». «Если в квартире еще кто-то живет, то войти в нее и подбросить что-то будет сложнее», — посоветовал он.

  • Сайт, посвященный вопросам православия, выпустил этот материал после громкого задержания Ивана Голунова, которого называют одним из лучших журналистов-расследователей России. При личном досмотре московские полицейские изъяли у него наркотики. Запрещенные вещества также были изъяты из квартиры корреспондента. Иван Голунов и его адвокаты утверждают, что наркотики ему подбросили, а преследование связано с его журналистской работой, а именно, с готовой, но еще не вышедшей статьей о «ритуальном» бизнесе. При этом, в предъявленные обществу доказательства (вроде "фотографий с места преступления") оказались откровенно фальсифицированными, а при задержании журналиста - имелись явные процессуальные нарушения. Это возмутило общественность (СМИ из разных политических лагерей, в первую очередь). Информация дошла до Кремля... Так что, в каком-то смысле, Ивану Голунову "повезло" - но это случай неординарный и единичный. В большинстве же случаев поссорившиеся "с кем не надо" фигуранты таких обвинений - отправляются на нары. Таковы нравы современной России - и на этот факт невозможно закрывать глаза.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 