Обратившись к народу, президент РФ пообещал соцвыплаты. Подробнее, кому повезет

В телеобращении к нации 25 марта президент РФ анонсировал целый ряд мер социальной поддержки, призванных финансово поддержать некоторые категории россиян. Несмотря на то что некоторые из них должны начать реализовываться уже 1 апреля (то есть фактически сегодня), у многих граждан до сих пор нет ясного понимания ни по поводу «осчастливленных» категорий, ни по тому, как именно эти выплаты будут назначаться и перечисляться. Попробуем разобраться...

Больше всего вопросов сегодня связано с обещанной выплатой в размере 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на материнский капитал. Формулировка в телеобращении была довольно размытой – что, впрочем, объяснимо, так как формат выступления изначально не подразумевал подробных разъяснений. Однако никаких официальных документов не появилось и впоследствии. На данный момент россияне получили возможность черпать информацию из двух источников. Первый из них – разлетевшаяся по сайтам и форумам памятка непонятного происхождения, где, в частности, указано, что право на выплату имеют в том числе и те, кто материнский капитал уже реализовал. Этот важный для россиян аспект подтверждается и во втором источнике – по сообщениям горячей линии по коронавирусу, где данный факт подтверждается, что называется, открытым текстом. Повторим его и мы: право на выплату имеют в том числе и те, кто полностью реализовал средства сертификата. Связано это с тем, что выплата будет производиться из средств госбюджета. К слову, этот факт снимает и ещё один повод для тревоги. Многие предполагали, что выплата будет предоставляться людям из средств их же сертификатов, по аналогии с «путинскими» выплатами на второго ребёнка. Сейчас появилась ясность: уже неоднократно говорилось, что выплата будет предоставлена из государственного бюджета.Таким образом,уменьшения суммы или остатка на действующих сертификатах не произойдёт, а те, кто потратил деньги, также получат выплату без каких-либо проблем.

Второй важный момент, также вызвавший определённое непонимание, был связан с возрастом детей, которым полагается выплата. Как уточняется на горячей линии, «порогом отсечения» является возраст до трёх лет включительно, где под словом «включительно» подразумеваются в том числе и дети до четырёх лет. Так как выплата предоставляется в течение трёх месяцев (в апреле, мае и июне), получить её, скорее всего, можно и в течение не всего срока выплаты, если четыре года ребёнку исполняется в ближайшее время. Вероятно, самым важным является дата подачи заявления, которая должна быть раньше, чем день рождения ребёнка, на которого оформляется выплата (впрочем, это лишь предположения, официальной информации на этот счёт не появлялось).

Пока не до конца понятно, что именно подразумевали власть имущие под фразами о том, что выплата полагается на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Более или менее всё ясно только в случае стандартной ситуации, когда в семье двое детей (или один, рождённый после 1 января 2020 года) и тому ребёнку, после рождения которого выдан сертификат, ещё не исполнилось четырёх лет. Но нестандартных ситуаций на самом деле масса. К примеру, получат ли двойную выплату семьи, где растут погодки или дети с небольшой разницей в возрасте и четырёх нет не только второму, но и первому ребёнку? Тот же вопрос возникает, если вскоре после второго родился третий или если в семье после первенца появились двойняшки или тройняшки. Никаких официальных разъяснений на этот счёт на данный момент не поступало.

Впрочем, есть в истории с выплатой и вполне понятный всем аспект. На данный момент не вызывает вопросов механизм оформления выплаты. Уже анонсировано, что заявление на неё можно будет подать в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ начиная с 1 апреля. Заводить личный кабинет тем, у кого его нет, не понадобится: он есть по умолчанию и попасть в него можно с помощью пароля от сайта госуслуг. Ссылка для заполнения данного заявления уже размещена, но пока что неактивна. Также, судя по всему, никаких дополнительных документов россиянам предоставлять не придётся, и все нужные данные специалисты Пенсионного фонда получат в результате межведомственного взаимодействия.

Некоторые перемены произойдут и в связи с решением президента начать выплаты пособий малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет не с 1 июля, как предполагалось ранее, а на месяц раньше. Как совсем недавно писали «АН», до телеобращения сроком начала выплаты определено 1 января 2020 г. для детей, родившихся до 1 января 2017 г., либо дата в промежутке с 1 января по 1 июля для детей 2017 г. рождения, в которую ребёнку исполнилось три. Теперь финальная дата сдвигается на 1 июня.

Напомним, что размер пособия составит 50% от размера прожиточного минимума ребёнка в регионе проживания. При этом к концу ноября 2020 г. органы социальной защиты обязаны будут провести специальный мониторинг и выяснить, помогла ли доплата дотянуть среднедушевой доход семьи до «прожиточной» планки. Если доход домохозяйства по-прежнему останется ниже уровня ПМ в регионе, с 1 января 2021 г. выплата будет увеличена.

Господдержка никогда не помешает, а сейчас она особо важна, ведь экономику ожидаемо подкосит коронавирус. Семьи с маленькими детьми в такой ситуации – одна из особо уязвимых категорий. Кормилец здесь по большей части один, а время такое, что работы легко лишиться и из-за карантина, и из-за кризисных экономических проявлений и т.д. Непонятно пока вообще, что будет с рынком труда дальше. И анонсированная главой государства выплата – хоть маленькое, но все же подспорье, чтобы отчасти поддержать финансовую стабильность тех людей, за которыми стоят малыши.

По инф. argumenti.ru

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