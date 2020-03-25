Чубайс рассказал, что спасет Россию во всей этой «чехарде»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс убежден, что российская бюджетная система защищена от негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 благодаря тому самому фонду, который «многократно был обруган и проклят». Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Высказывание политика, известного с 1990-х годов словами о «не вписавшихся в рынок» жителях РФ, вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

При этом Чубайс оценил в триллионы рублей удар по экономике РФ из-за коронавируса.

Однако, подчеркнул глава «Роснано», у России «есть один большой плюс, который называется стабилизационный фонд (ныне Фонд национального благосостояния — ред.), который создан (тогдашним министром финансов РФ) Алексеем Кудриным».

«Тот самый фонд, который многократно был обруган и проклят. Пришел час: вот ровно сейчас эта „кубышка“ спасет Россию, десятки миллионов людей от потери работы, от потери зарплаты», — цитирует РИА «Новости» Чубайса.

Он также призвал усилить антикризисные меры правительства, указав, что бюджет — это только часть экономики, ее 20%.

Слова Чубайса прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что власти задействуют «весь инструментарий» для помощи гражданам и экономике в условиях кризиса из-за коронавируса. Песков также посоветовал в плане «распечатывания кубышки» все же оперировать «профессиональными терминами». Песков напомнил, что меры поддержки и граждан, и бизнеса, и экономики в целом рассматривались накануне на совещании под руководством президента Владимира Путина и это обсуждение «будет продолжено».

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Напомним, 19 марта Минфин РФ сообщил, что Федеральное казначейство перечислило в Фонд национального благосостояния (ФНБ) средства «дополнительных нефтегазовых доходов, полученных по итогам 2019 года». «В результате перечисления объем средств ФНБ достиг 12,2 трлн рублей», — уточнили в министерстве.

На 1 марта 2020 года объем средств Фонда в рублевом эквиваленте составлял почти 8,250 трлн рублей.

Российская экономика в феврале-марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Волны девальвации прошли 7—9 марта и 18 марта.

Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России разработали план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики. Как пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, «это своего рода антикризисный план — комплекс оперативных мероприятий, которые необходимы для обеспечения стабильного социально-экономического развития». «Мы сконцентрируемся на поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации, но прежде всего на поддержке людей и обеспечении их товарами первой необходимости», — подчеркивал глава кабинета министров.

Кроме того, Центробанк утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии COVID-19.

На совещании 21 марта Мишустин констатировал, что российская экономика в настоящее время испытывает влияние пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и волатильности на фондовых и энергетических рынках, власти страны принимают меры, чтобы сократить эти эффекты. «Сейчас наша экономика испытывает влияние двух негативных факторов — это коронавирусная инфекция и значительная волатильность на фондовых рынках, а также на глобальных рынках нефти и газа. Соответственно, мы принимаем проактивные, упреждающие меры, чтобы сократить эти эффекты для финансовой системы России и, конечно, для реального сектора, и для наших людей», — заявил премьер.

По инф. rosbalt.ru

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