Не заболел ли часом? Один из генералов российской экономики признал «недопустимо высокий уровень неравенства»

В России пока сохраняется «недопустимо высокий уровень неравенства», но он постепенно снижается. Такое мнение на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказал в бывший глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин.

«Несмотря на то, что у нас сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства, начиная с 2012 года коэффициент Джини (измеряющий неравенство — ред.) в России плавно сокращается», — цитирует РБК экс-министра.

На его взгляд, «исправить картину» помогли принятые в 2012 году решения по зарплатам в сфере образования и здравоохранения.

По уточненным в декабре прошлого года данным Росстата, в 2018 году индекс Джини составил 41,3%, он вырос впервые с 2012 года. В 2012—2017 годах этот показатель незначительно сокращался — с 42 до 41,1%.

Для измерения неравенства можно применять и коэффициенты разрыва между доходами богатых и бедных. Так, если в 2012 году доходы 10% самых богатых россиян превышали доходы 10% самых бедных в 16,4 раза, то в 2017-м — в 15,4 раза. В 2018 году, однако, разрыв увеличился и составил 15,6 раза.

Ранее на этой неделе вышли данные международной конфедерацией благотворительных организаций Oxfam International, согласно которым состояние 2 тыс. 153 миллиардеров мира превысило совокупные накопления 4,6 млрд беднейших жителей Земли (около 60% населения планеты).

При этом эксперты Oxfam указали, что финансовое неравенство на планете вышло из-под контроля.

Комментируя оценки, глава индийского отделения Oxfam Амитабх Бехар отметил, что «разрыв между богатыми и бедными невозможно преодолеть, не проводя целенаправленную политику борьбы с неравенством, но такие меры принимают лишь немногие правительства».

«Далекая от совершенства мировая экономика наполняет карманы миллиардеров и крупного бизнеса за счет простых людей. Неудивительно, что они начинают задаваться вопросом о том, должны ли в мире вообще быть миллиардеры», — добавил Бехар.

Что до нас, наблюдающих за этим самым вопиющим разрывом между богатством и бедностью в России (кстати, а вы заметили хотя бы признаки его сокращения?) - то нам остается лишь переживать за бывшего министра Максима Орешкина. Вед кто, как не он сам, входил в состав правительства, в разном составе 20 лет пребывания Путина у власти строившего сложившуюся кривобокую экономику?! Напомним некоторые заголовки:

...Да, в России сейчас новое правительство - назначено буквально на днях - и там Орешкина нет. Но практически нет никаких сомнений, что прежний курс, на сохранение государственно-монополистического капитализма, будет продолжен - как и все последние 20 лет в России. Иногда его представителей в России называют, по недоразумению, "либералами" - только потому что они умеют толково пользоваться экономическими терминами, принятыми во всем мире. Но курс нынешней властной элиты - никакой не либеральный, конечно. Это - сохранение монополий, чьи капитаны обладают властью и возможностями покруче чем какие-нибудь рокфеллеры. А при таком укладе жизни - ни экономику не расшевелишь, ни бедность не победишь.

По инф. rosbalt.ru

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