Потому что правда одна: Путин готовит для поляков большую статью о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин пишет большую статью о Второй Мировой войне на основе архивных документов. Об этом рассказал и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

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Лавров отметил, что будут продолжаться попытка оболгать Россию и СССР в том, что касается причин и итогов войны. Статья, которую готовит Путин, «опирается исключительно на факты», подчеркнул Лавров. В том числе, указал он, Путин использует и новые данные из российских архивов.

Лавров также обратил внимание на опубликованные на днях Минобороны РФ архивы, ранее не видевшие свет, о том, как и кто освободил Варшаву. По его словам, было бы важно узнать, что скажет Польша, когда изучит эти материалы. Напомним, 15 января Путин заявил, что Россия должна защитить правду о Победе. Для этого будет создан комплекс архивных документов по Второй Мировой войне.

Мы подробно рассказывали о польско-российском конфликте вокруг истории. Напомним заголовки:

...Конечно, статья Владимира Владимировича лишней в этой полемике не будет. Только вряд ли она что-либо изменит в понимании истории нынешним поколением поляков (и других жителей Восточной Европы). Ведь спор идет не о фактах - а об их трактовке. Никто же на полном серьезе не отрицает, что именно советские войска изгнали из Варшавы гитлеровцев! Польские политики (и многие рядовые поляки вместе с ними) просто говорят, что их страна была, вместо Германии, оккупирована противостоящим нацистам Советским Союзом (то, что более мягко называется "вошла в советскую зону влияния"). Такова нынешняя трактовка - на которую можно обижаться, конечно, но изменить которую практически невозможно. По-настоящему же сбалансированный и спокойный взгляд на драмы середины XX века выработают, наверное, только будущие поколения...

По инф. rosbalt.ru

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