Лех Валенса призвал власти Польши считаться с фактом освобождения Освенцима советскими войсками

Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Освенцима, и признать, что этот концлагерь освободили советские войска, заявил экс-президент Польши Лех Валенса.

«Это историческая правда, и никто не изменит ее, и если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьезно», — сказал бывший президент Польши в интервью изданию Onet .

По его мнению, отказ пригласить российского лидера связан с решением президента Польши Анджея Дуды не ехать на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима в Израиль.

«Поскольку польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, следовало ожидать, что Дуда не будет иметь права голоса в Израиле», — сказал Лех Валенса.

Он отметил, что если Польша хочет хороших отношений с Россией, нужно вести диалог, но делать это определенным способом. «Я знаю, что это возможно», — сказал экс-президент.

Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима должны пройти в Польше 27 января. Предполагается, что президент России не будет там присутствовать.

Всемирный форум памяти Холокоста пройдет 22-23 января в мемориале «Яд Вашем» в Израиле. Как ожидается, главным гостем форума станет Владимир Путин. Именно это, сообщали СМИ, стало одной из основных причин отказа Дуды от поездки на мероприятие.

В декабре в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России напомнил, что СССР был последним государством Европы, подписавшим с Германией пакт о ненападении, а советские войска вошли на польскую территорию после того, как правительство страны «утратило контроль за своими вооружёнными силами» и бежало. В польском МИД заявили, что Россия предлагает ложную картину событий.

Кроме того, Путин заявлял, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал руководство Польши принести извинения за фактический сговор с нацистской Германией в 1930-х годах.

согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник. Спикер Госдумы призвал руководство Польши принести извинения за фактический сговор с нацистской Германией в 1930-х годах. Сейм Польши 9 января принял резолюцию о том, что СССР наравне с Германией виноват в начале Второй мировой войны. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал документ проявлением вопиющего цинизма. А глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что резолюция не выдерживает никакой критики.

От редакции МГ: сам по себе этот "исторический" спор - имеет ярко выраженную сиюминутную политическую окраску. Трагические события середины XX века, когда практически все участники событий (руководители стран Европы, и СССР тоже) вели себя достаточно цинично по нынешним меркам - превращаются в разменную монету, каждая сторона хочет показать своих предшественников жертвами и праведниками. К сожалению, этим занимаются и политики в Москве - вместо того, чтобы признать пресловутый " сам по себе этот "исторический" спор - имеет ярко выраженную сиюминутную политическую окраску. Трагические события середины XX века, когда практически все участники событий (руководители стран Европы, и СССР тоже) вели себя достаточно цинично по нынешним меркам - превращаются в разменную монету, каждая сторона хочет показать своих предшественников жертвами и праведниками. К сожалению, этим занимаются и политики в Москве - вместо того, чтобы признать пресловутый " Пакт Молотова-Риббентропа " не самой красивой страницей в истории... Мы несколько раз обращались к этой тупиковой (никто никого не убедит!) дискуссии, точку в которой поставят лишь время и поколения наших внуков:

Что касается Леха Валенсы, то его трудно подозревать в "пророссийской" позиции - бывший лидер Польши немало сделал для того, чтобы вывести страну из-под влияния Москвы! Тем ценнее его голос: ну невозможно же отрицать факт освобождения Освенцима советскими солдатами! Увлекаясь трактовками событий, нельзя отрицать сами события...

Напомним также, что Освенцим стал одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах здесь погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи. Концлагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.

По инф. pnp.ru

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