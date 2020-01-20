Польша обвинила СССР в краже произведений искусства

Польский МИД опубликовал список объектов культуры, которые страна потеряла «в результате действий СССР». "Это произведения искусства, и список их немаленький...

В официальном аккаунте ведомства в Twitter вместе с инфографикой сообщается, что в России до сих пор хранятся произведения искусства, реквизированные подразделениями НКВД.

Среди таких картин упоминаются «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца и «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего.

«Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии», — заявили в Варшаве.

О потерях страны было заявлено на фоне дискуссии, связанной с 75-летием освобождения Варшавы.

Таким образом польско-российский конфликт продолжает разгораться. К чему он приведет - пока непонятно...

Напомним наши заголовки о непростых отношениях с этим государством:

По инф. rosbalt.ru

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