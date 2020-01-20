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Польша обвинила СССР в краже произведений искусства
|По инф. rosbalt.ru
|20 Января 2020 г.
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Польский МИД опубликовал список объектов культуры, которые страна потеряла «в результате действий СССР». "Это произведения искусства, и список их немаленький...
В официальном аккаунте ведомства в Twitter вместе с инфографикой сообщается, что в России до сих пор хранятся произведения искусства, реквизированные подразделениями НКВД.
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