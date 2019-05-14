В Екатеринбурге люди пытаются защитить сквер от вырубки ради постройки храма

Акция противников строительства церкви Святой Екатерины на месте сквера возле Театра драмы в Екатеринбурге обернулась столкновениями между ее участниками и «защитниками храма», которых местные СМИ и telegram-каналы называют «спортсменами».
Изначально храм собирались строить на площади Труда, затем — на насыпном острове в акватории городского пруда. Его возведение запланировано к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году.
Когда храм решили строить в сквере у Театра драмы, в прокуратуру начали поступать жалобы, однако она не нашла причин для запрета на реализацию проекта. После этого активисты стали устраивать митинги, требуя не уничтожать сквер.
Протесты длились несколько месяцев, но 13 мая ситуация накалилась: противники строительства храма повалили ограждение вокруг территории стройки, окружили палатку ЧОП «РМК Безопасность» и принялись водить вокруг нее хоровод, выкрикивая «Мы за сквер!» и «Скверу быть».
«Защитники храма», придя к месту проведения акции, подняли металлический забор и заблокировали некоторых активистов внутри. Те попытались повалить ограждение, однако «спортсмены» этому противостояли. Двое из них носили вокруг забора икону, читая при этом молитвы.
По данным портала 66.RU, в потасовках на стороне «защитников» участвовали представители академии единоборств «Русской медной компании».
Издание сообщает, что полиция, которая изначально не вмешивалась в конфликт, впоследствии задержала одного человека.
Портал Е1 пишет, что один пострадавший был госпитализирован. Очевидцы рассказали, что травмы получили несколько человек.
Издание URA.ru передавало, что ОМОН применил против участников митинга слезоточивый газ, но затем появилось уточнение: в толпе был распылен газовый баллончик.
«МБХ медиа» со ссылкой на екатеринбургского правозащитника Никиту Томилову сообщает о задержании четырех противников строительства храма.
«Пока что задержано четыре человека. Одного человека увезли в отдел полиции, но сотрудники не сказали, в какой. Троих задержали раньше, но информации об их освобождении из автозака так и не было. Не видели, чтобы оттуда кто-то выходил», — уточнил Томилов.
При этом вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заверил ТАСС, что никаких «потасовок или противоправных действий» в ходе акции против строительства храма допущено не было. По его словам, 14 мая состоится совещание для выработки решений по урегулированию конфликта.
Бидонько напомнил, что вопрос о строительстве храма выносился на публичные слушания, по итогам которых было выдано разрешение его возвести, то есть «все процедуры соблюдены».
На место проведения акции протеста также приезжал заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов. По его словам, власти «с большим интересом смотрят за происходящим».
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал конфликт между екатеринбургскими защитниками сквера и сторонниками возрождения православного храма в зеленой зоне.
Он пригласил «парламентеров» от обеих сторон «подходить на прямой разговор к резиденции губернатора». «Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга», — написал губернатор в Instagram.
Он добавил, что уличные конфликты — это не метод разрешения проблемы, и предложил себя в качестве посредника между конфликтующими.
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