Конфликт вокруг парка в Екатеринбурге: богослов Андрей Кураев пеняет местной епархии и властям

Сторонники постройки храма в центре Екатеринбурга пытаются выставить своих оппонентов в негативном свете, считает протодиакон Андрей Кураев. Как заявил богослов и философ, это, скорее, выставляет в негативном ключе самих сквернословов. Напомним, что в уральской столице кипят нешуточные страсти - где смешались в одну кучу права граждан и разные взгляды на застройку, интересы экологии и РПЦ, чьи-то бизнес-интересы и дуболомство властей...

«Когда приходит в одно место много тысяч людей, то там могут оказаться люди самые разные. И тут уже возможно искусство подбора лиц, кадров, реплик, чтобы показать: „вот они какие!“. Вот сегодня ночью появилась запись каких-то дебилов, которые скачут на лужайке с воплем „кто не скачет, тот за храм“. Это выглядит настолько дебильно, что заставляет предполагать какую-то провокацию со стороны как раз сторонников храма, ряженых, засланных казачков. Но люди, конечно, разные, а если церковь хочет быть церковью, она должна выступать, скорее, примирителем, а не бросаться какашками и ярлыками, и помнить, что это все, в общем-то, ее паства, пусть даже ею потерянная. А если потерянная, то это должна быть боль у местных попов, а не повод для того, чтобы заниматься сквернословием», — сказал Андрей Кураев.

Священнослужитель уверен, что храм в запроектированном месте жителям Екатеринбурга совсем не нужен. «Там вокруг три огромных храма уже есть. Но речь идет о престиже — а мы хотим самый большой храм поставить в центре города, чтобы нас было видно издалека. Это уже вопрос политической декларации. Если бы речь шла не об этом, а о людях, то можно было бы местной митрополии подключить всех силовиков, бандитов, спонсоров, администрацию, взять самый плохой район города, его возродить, расселить трущобы, провести метро, построить новую школу, поликлинику, и чтобы в центре этой красоты был прекрасный, огромный собор. А рядом — памятник митрополиту, как создателю этой красоты и человеку, проявившему реальную заботу о людях и сделавший им подарок такой. Вот тогда церковь исполнила бы свои функции, в том числе миротворческую и воспитательную. А пока там только собирают хворост...», — констатировал Андрей Кураев.

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По инф. rosbalt.ru

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