Из Кремля опровергают: Беларусь не уговаривают объединяться с Россией!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

«Нет. Это не так. Говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства», — отметил Песков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию, которые ослабляют его роль в управлении страной, могут быть лишь планом «Б» для сохранения им власти и после 2024 года. План «А», как утверждают источники, заключался в том, чтобы убедить белорусского президента Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив Россию и Белоруссию.

Новость кого-то разочарует (есть ведь люди, искренне мечтающие о подобном возврате к "братскому союзу"!). А вот многих - насторожит: ведь ест подозрение, что за этой "геополитикой" скрывается желание властей сохранить свое место под солнцем подольше... И раз в Кремле что-то "опровергают", то надо держать ухо восто! Тут много хитросплетений и не все так просто - и для Владимира Путина, и для Александра Лукашенко:

По инф. rosbalt.ru

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