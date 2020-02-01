«Батька Лукашенко»: за что же мы все его так страстно любим?

Президент Белоруссии — самый популярный из «чужих» политиков в РФ и на Украине. Объяснить это можно риторикой на грани фола и популизмом, но вряд ли только этим.

Свои знаменитые скандальные заявления белорусский лидер Александр Лукашенко по традиции делает в поле или заводском цеху. Вокруг собираются журналисты, местные работяги и чиновники. Право задать вопрос предоставляется специально проинструктированному человеку, а дальше все как всегда: «тыканье» всем, независимо от уровня, откровения типа «Я Путину так и сказал: ты, Володя, не прав», обещания «открутить головы», «надеть наручники» и тому подобное.

Последние года полтора, по мере нарастания кризиса в белорусско-российских отношениях, подобные эскапады звучат все чаще, а основная злоба начальника Белоруссии проливается на руководство РФ. Вот и на прошлой неделе, посещая свою историческую родину — городок Шклов в Могилевской области, Лукашенко по-своему подчеркивал незыблемость суверенитета и независимости Белоруссии.

«Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы! А мы дрожим, боимся свою страну защитить! — заявил Александр Григорьевич. — Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России. ... Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения. ... Я не хочу быть последним президентом Беларуси. ... Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне — это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас».Пространные заявления Лукашенко в Шклове были самой концентрированной и довольно резкой декларацией его позиции по конфликту с РФ. Сводится она к тому, что Москва уже много лет обманывает Минск, «кинула по газу» и «поставила раком» по нефти, все — чтобы поглотить страну, а ему взамен дать должность в России. Но не на того напали, он не хочет быть последним президентом страны, он и страна готовы жить беднее, но не под плеткой, будем уходить от российской монополии, даже если придется переплачивать.

По приблизительным подсчетам, выступления с оскорблениями от Лукашенко до сентября 2019-го звучали в среднем раз в месяц, потом — раз в две недели, а с декабря — еженедельно. При этом президент Белоруссии по-прежнему является самым популярным у россиян зарубежным политиком. Об этом рассказал в недавнем интервью «Известиям» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. «Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех „но“ воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят. Во-вторых, он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране, — пояснил Федоров. — Есть и альтернативное мнение, что это последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века, абсолютно несовременный. Но эта точка зрения больше распространена среди молодого поколения, а оно, как известно, у нас вообще меньше политикой интересуется».

Конечно, многие из тех, кто живет в Белоруссии, только грустно посмеются над фразами «Лукашенко — рачительный хозяин» и «Выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику». Но речь ведь идет не о «настоящей» реальности, а о «телевизионной», а создавать впечатление Лукашенко умеет, как никто. Именно поэтому, как объясняет руководитель ВЦИОМ, в России многие воспринимают «бацьку» как пример для подражания и считают, что России не хватает более жесткого управления.

И такое восприятие в РФ Лукашенко довольно стабильно. В июле прошлого года, согласно данным фонда «Общественное мнение», 51% россиян заявили, что хорошо относятся к белорусскому лидеру, 37% — безразлично, 5% — плохо, еще 5% затруднились ответить. 3% респондентов (самые счастливые) заявили, что не знают, кто такой Лукашенко.

Анекдот на тему того, как образ Лукашенко преломляется в «народном» восприятии. Сидит Путин в кабинете, забегает к нему Шойгу:

— Владимир Владимирович, беда! Лукашенко на нас войной идет!

— Да ну, какой войной?! У него всех войск — две дивизии.

— Ну, не скажите. Пока до Москвы дойдет, 12 будет.

«Я думаю, дело в том, что Владимир Путин демонстрирует свой „мачизм“ только время от времени и не очень убедительно, а Лукашенко — постоянно и гораздо убедительней. Да и чисто внешне Лукашенко куда внушительнее Путина, — сказала в комментарии для „Росбалта“ белорусский социолог Валентина Цымбал. — Путин все же стремится выглядеть пусть и имперцем — но той империи, столица которой была в Петербурге. Отсюда и старательное вживание в роль интеллигента, вежливые формулировки и демонстрация тех или иных познаний. Лукашенко же, наоборот, бравирует своим образом человека из народа, необразованного директора совхоза (кем он и был в прошлом). Человека, действующего „не по уму, а по сердцу, не по закону, а по справедливости“ — это его собственные выражения».

Возможно, в этом и кроется секрет популярности Лукашенко среди рядовых россиян, да и украинцев — в талантливо нарисованном в СМИ образе «народного заступника». Ведь в Белоруссии все внутренние кризисы заканчиваются по принципу «царь хороший — бояре плохие». Даже если очевидно, что виноват Лукашенко (пример — кризис с «налогом на тунеядцев»), все равно назначают виновных чиновников, показательно надевают на них наручники, а президент читает нравоучения всей стране. Граждане России и Украины сравнивают образ Лукашенко с образами своих политиков, не зная, каково на самом деле жить в Белоруссии, но делают собственные, благоприятные для Александра Григорьевича выводы.

Но что ни говори, только за счет имиджа «мачо» 25 лет удерживать власть и быть в течение четверти века «Политиком № 1» на постсоветском пространстве (иногда деля этот «титул» с Назарбаевым) невозможно. Так что глобальные исследования исторического феномена «Бацьки» еще впереди.

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По инф. rosbalt.ru

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