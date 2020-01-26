Александр Лукашенко не хочет «растворять» Беларусь в России и быть ее последним президентом

Александр Лукашенко заявил, что не хочет быть «последним президентом» Белоруссии. Совершенно явно Александр Григорьевич продолжает фрондировать Москве, уклоняясь от слишком уж тесных "братских объятий"!

Как пишет БЕЛТА, он подчеркнул, что выступает за «незыблемость суверенитета и независимости» страны.

«Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — сказал Лукашенко. По его словам, даже если бы он принял такое решение, граждане «съели бы его в течение года».

«Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире и согласии, в обнимку с россиянами», — пожелал белорусский лидер, добавив при этом, что от России «уже мало что зависит».

Кроме того, Лукашенко заверил, что заинтересован в «добрых и братских» отношениях с Россией, несмотря на противоречия. Он отметил, что Минск считает Москву своим главным союзником и хочет с ней работать, но на равных условиях. Напомним, лидер Беларуси постоянно ведет тонкую игру, цель которой - и получить выгоду от союза с Россией, и не превратиться во всего лишь одного из губернаторов на просторах "старшего брата":

Ну, и из последних событий - смотрите свежее видео. Лукашенко - об отношениях с Россией в сфере экономики:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ