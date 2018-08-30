Финансовые власти обещают индексировать пенсии "и после 2024-го"

Пенсия будет индексироваться выше уровня инфляции и после 2024 года. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1». Напомним, оживление темы пенсий вызвано вчерашними инициативами Владимира Путина - который, наконец, подал чиновничеству сигнал о своей позиции. А то, под волной критики, правительственные структуры подустали талдычить одни и те же аргументы в пользу своего однобокого и сомнительного проекта реформы пенсионного возраста.

«Мы можем гарантировать, что пенсия и после 2024 года будет индексироваться выше инфляции и обеспечивать прирост доходов граждан», — отметила Голикова, отвечающая за социальный блок.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в своем телеообращении предложил внести корректировки в законопроект о пенсионных изменениях. Среди инициатив — установление возраста выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет.

Стоит напомнить:

— Скандальный законопроект - который, вроде бы, смягчают инициативы президента - двигается как бы от имени правительства - при поддержке доминирующей в Госдуме партии "Единая Россия" (которая даже протолкнула его в 1-м чтении). При этом критика законопроекта идет со всех сторон: и от оппозиции, и от общественности, и от экспертов-экономистов, и даже от наиболее независимо мыслящих членов ЕР.

По инф. rosbalt.ru

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