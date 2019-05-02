Пентагон в тревоге: Россия и Китай поджимают! "Ястребы" хотят денег — и получат

Технологические успехи России и Китая препятствуют доминированию США в космической отрасли. Об этом в своей статье для Wall Street Journal заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

Как отметил Шанахан, Китай и Россия, тщательно изучив экономическую и военную зависимость США от космоса, успели разработать технологии — в частности, противоспутниковые лазеры и устройства для создания помех. Несмотря на то, что у США по-прежнему есть преимущество, «границы доминирования» страны «стремительно сужаются».

«Более 10 различных организаций вооруженных сил США работают над космическими возможностями. Армия, флот и военно-воздушные силы имеют отдельные спутниковые системы, в результате чего имеется более 130 различных типов терминалов связи. Это слишком громоздкий и медленный подход, чтобы идти в ногу с Китаем и Россией. США должны изменить свою космическую стратегию», — подчеркнул Шанахан.

Ранее представитель Министерства обороны США заявил, что космос вскоре станет полем битвы в конфликтах с Китаем и Россией.

Заметим, мы неоднократно повторяем старую истину: гонка вооружений — это соревнование, прежде всего, экономик. Новейшие разработки оружия - дело дорогостоящее, они по карману развитым (или стремительно развивающимся) странам. И только не очень умные люди в России будут рады тому, что "ура, Пентагон нас испугался". Логика подсказывает, что боссы ВПК и генералы США искренне благодарны Российской Федерации и КНР за повод затребовать новые бюджетные миллиарды долларов. Ну, и будем помнить, что одной из причин краха СССР был именно экономический проигрыш Западу: неэффективная экономика не могла одновременно поддерживать военный паритет с "заклятыми друзьями" - и удовлетворять потребности населения в товарах и услугах. Как ни горько это признавать поздним числом - но таков урок истории. Хочешь быть сильным - будь богатым, а чтобы быть богатым - сделай экономику эффективной и созидательной.



Что касается США, то у этой державы достаточно своих внутренних проблем, но несмотря на них - практически наверняка аппетиты "пентагоновской военщины" будут удовлетворены (быть может, не так масштабно как ей хотелось бы). Изматывающая гонка вооружений будет продолжена.

Polit.ru

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