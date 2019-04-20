Остановят ли слова риск ядерной войны? Есть надежда...

Россия еще осенью прошлого года предложила США принять совместное заявление о недопущении ядерной войны. Ответа из Вашингтона нет до сих пор.

О предложении РФ пишет в пятницу «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По его данным, в предлагалось сформировать совместное заявление президентов двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором говорилось бы об исключении самой возможности ядерной войны, «в которой не может быть победителей» и об укреплении международной стратегической стабильности. Проект документа передали помощнику Трампа Джону Болтону, который в октябре прошлого года был в Москве. Никакого ответа из Вашингтона на российское предложение до сих пор нет.

Последний раз подобного рода заявления принимались во времена холодной войны при Леониде Брежневе, и тогда это помогло сдержать гонку вооружений.

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По словам пресс-секретаря посольства США в России Андрея Калана, в Вашингтоне по-прежнему привержены «эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, их союзников и партнеров», поэтому готовы сесть с РФ за стол переговоров и обсудить контроль над вооружениями.

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По инф. rosbalt.ru

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