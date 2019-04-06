Когда не пускают в НАТО: зачем Советский Союз просился во «вражеский альянс»?

Прошло 65 лет со знаменательного дня, когда Советский Союз попытался пробиться в военно-политический блок НАТО. Такая довольно неожиданная просьба была не по душе Западу, ведь СССР подозревали в коварных планах по подрыву деятельности альянса изнутри. Никто не удивился, что Советский Союз в итоге не получил согласия, но своих целей он всё-таки добился и создал собственный военный блок, прикрываясь «немирным» отказом Североатлантического Альянса.

В 1954 году, 31 марта, СССР решил отправить свою просьбу на вступление в НАТО. Официально прошение о членстве в альянсе адресовалось руководству США, Великобритании и Франции. В то же время в тексте послания напомнили, что именно после создания нескольких военных блоков начались обе мировые войны. В Москве заметили, что Североатлантический Альянс был создан с мирными целями, а не с явной направленностью против СССР, что сразу же рушило все объективные причины для отказа.

Но Запад всё-таки не решился принимать СССР к себе, хотя в Москве на такой расклад наверняка и не надеялись. Всё-таки после Второй мировой войны именно Советский Союз стал главным идейным противником западного мира, который постоянно хотел обыграть своего социалистического оппонента.

Хитрое вступление в НАТО придумала дипломатия СССР во главе с Вячеславом Молотовым. Этот ход был очень даже удачным, ведь любой исход дела для Советского Союза был бы на руку.

Если бы СССР всё-таки пустили в НАТО, это позволило бы уменьшить накал соперничества с недавними противниками и даже изнутри разоблачить цели альянса. А вот отказ просто развязывал руки Москве, которая могла запросто сослаться на такое «изоляционное» решение Запада и создать свою военную организацию без особого сопротивления со стороны мирового правительства.

Стоит заметить, руководство СССР также надеялось немного сгладить обстановку в мире после смерти Иосифа Сталина. Сам вождь с Западом дружбу не вёл, но как минимум пытался показать всем такое стремление. Так, в 1949 году Андрей Вышинский, который был министром иностранных дел СССР, попытался затеять обсуждение с Лондоном по поводу вступления социалистической страны в Западноевропейский союз – идейный предшественник НАТО. Но и здесь Москва получила отказ, за что Сталин смог лишний раз обвинить крупные мировые организации.

В 1952 году Турция попала в альянс, из-за чего у НАТО получилось максимально приблизиться к южным границам СССР. В это время Сталин встречался с послом из Франции Луи Жоксом. Послом заметил, что президент Шарль де Голль видит в НАТО лишь мирную организацию, на что Сталин незамедлительно, пусть даже шутливо, отреагировал: «Не стоит ли тогда и нам присоединиться к НАТО?»

Советский Союз в целом нередко пытался достучаться до НАТО, чтобы альянс перестал лезть во внутренние дела других государств. Представитель МИД Андрей Громыко в 1954 году активно отстаивал идею вступления в альянс и даже помогал разрабатывать проект общеевропейского договора коллективной безопасности, который должны были обговорить вместе с идеей вступления СССР в НАТО.

Интересно, что вместе с этим свои заявки на вступление в альянс подали Украинская и Белорусская ССР. Таким образом Москва лишь хотела доказать независимость этих республик, что лишний раз усилило бы позиции Союза на мировой арене.

Но закончилось вся эта история категорическим отказом. Москве не поверили и заявили, что она лишь хочет подорвать НАТО изнутри и выгнать США из Европы. Условия для самого небольшого обсуждения вопроса были немыслимые: СССР должен был убраться из Германии и Австрии, забыть о военных базах на Дальнем Востоке и даже подписать соглашение о разоружении.

Конечно, Советский Союз на такое пойти не мог, да и на Западе это понимали. Начальство СССР показательно обиделось на отказ и добавило, что НАТО вовсе не ради мирных целей собирали.

Альянс сам доказал это в 1955 году, когда заветное место там получила ФРГ. В итоге все окончательно поняли, что военный блок был собран именно ради «противостояния» Советскому Союзу. Так и появился военный союз социалистических стран Европы во главе с СССР – Организация Варшавского договора.

Все знают, как закончилась жизнь ОВД. Социалистические страны довольно быстро стали прощаться с коммунистическим режимом, да и сам Советский Союз был уже на грани. В результате договор распался в 1991 году.

НАТО существует и по сей день, а конфликты с Россией в прошлое уходить не собираются. Даже наоборот, напряженность мировых отношений растёт с каждым днём, так что стычки военно-политических альянсов и «стран-противников» ещё будут продолжаться.

Сейчас у нас есть Организация Договора о коллективной безопасности, в которую помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Казалось бы, вполне себе сформированный «мировой блок», но даже наши «ближайшие друзья» не против иметь приятельские отношения с НАТО. Недавно в Минобороны Армении заявили, что не видят политических препятствия для утверждения 6-го этапа Индивидуального плана партнерства республики с НАТО на 2020—2022 годы.

Кого-то эти новости могут встревожить, но если вдуматься - то поведение "союзников" вполне прагматично: их политические лидеры не хотят лишний раз нагнетать обстановку и искать себе новых неприятелей, вот и пытаются «усидеть на двух стульях».

Конечно, на фоне всевозможных военно-политических альянсов нельзя забывать о бесконечной гонке вооружений. Стоит заметить, именно НАТО вместе с США становятся главным оправданием в руках власти России для «соревнования по оружейным новшествам». Принято считать, что альянс создаёт угрозу, от которой необходимо как-то защищаться.

У США оправдания ровно те же, только направлены они в обратную сторону. В итоге Министерство обороны нашего «заклятого врага» постоянно просит новые деньги на новое оружие. Американские генералы рассказывают о небывалых возможностях российского вооружения, с которым что-то надо делать. В России зеркально развивают армию и флот, на что тоже потребуется немало финансов.

"Сказка про белого бычка" может продолжаться бесконечно долго (и даже приность прибыль военно-промышленным корпорациям). Если не считать собственно масштабного ядерного конфликта, которого не хочет никто - то выхода просматривается всего два: либо чья-то экономика не выдержит этой гонки - из-за неэффективности. Либо, со временем, к власти в противостоящих друг другу государствах придет поколение наших внуков - людей менее зашоренных и умеющих договариваться со своими заокеанскими сверстниками.

А вообще война сегодня – это далеко не всегда про ужасные убийства. Это про соревнования экономик стран, которые постоянно вливают средства в «развитие обороноспособности государства». Ну и деньги на это, конечно же, идут из карманов простых граждан.

Но если вам всё-таки интересно узнать, к чему бы привело крупное ядерное сражение, будет не лишним посмотреть любопытный ролик с YouTube-канала Kurzgesagt. Автор этого видео опросил немало экспертов, чтобы рассказать нам о катастрофических последствиях взрыва всего ядерного оружия на планете Земля.

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