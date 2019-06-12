Будущее России — в руках "искусственного интеллекта"?

Когда простой обыватель вроде меня слышит разговоры про искусственный интеллект, то в воображении сразу же всплывают эпизоды из романов и фильмов — увлекательные полеты на огромных космических кораблях, роботы-клоны, инопланетяне и ужасные внеземные существа, оккупировавшие нашу планету и угрожающие уничтожить все живое…

Одним словом — фантастика. Примерно так же я представляла себе и нанотехнологии, когда лет десять назад пошла на интервью к депутату, который, как говорят, был в теме. Рассказывая про будущие чудеса, он приводил в пример наноштаны, которые не придется стирать, и дома из наноматериалов, не пропускающие вредные примеси из загазованного городского воздуха.

Но с тех пор прошло много лет, а я так и не увидела в продаже пресловутые российские наноштаны, при том, что импортные вроде как есть. Хотя под развитие самих нанотехнологий в России учредили целую госкорпорацию и вкачали туда немало средств. И вроде как нынешнее Роснано во главе с Анатолием Чубайсом действительно выступает соинвестором в разных нанотехнологических проектах, правда, чтобы узнать, на что именно тратятся деньги, надо приложить заметные усилия.

Президент Владимир Путин заявил, что указ о реализации нацстратегии в области искусственного интеллекта будет подписан в ближайшее время. «Наша задача — быть среди первых, чтобы использовать эти технологии, конвертировать их в настоящий прорыв», — заявил глава государства.

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В итоге кажется, что рядовым потребителям от этих нанотехнологий ни холодно, ни жарко, ведь их нельзя понюхать или подержать в руках. Если же таковые где-то и применяются в качестве составных компонентов, то информацией заинтересуются разве что специалисты. К примеру, много кто из вас знает, для чего нужны «платы с высокой теплопроводностью на основе технологии получения нанопористого слоя Al2O3 на алюминиевой пластине методом анодирования»?

Похожая картина и с искусственным интеллектом. Спросите обывателей, и они расскажут, что в первую очередь представляют себе что-то конкретное и осязаемое — роботов-солдат, почтальонов, уборщиц, ведущих новостей по ТВ… Но я думаю, что в итоге мы останемся без роботов, как один раз нас уже оставили без наноштанов. Или получится как с импортозамещением, когда обещали качественный российский сыр, а выдали несъедобный продукт на основе пальмового масла.

И беда не только в том, что деньги, как обычно, разворуют или потратят не туда. Громкие проекты вроде искусственного интеллекта, судя по всему, пытаются еще использовать и в качестве инструмента борьбы за власть. Именно такое впечатление складывается, когда начинаешь следить за их исполнением.

Напомним, тема искусственного интеллекта ворвалась в информационное пространство пару недель назад, в том числе с подачи президента. Она также стала одной из самых обсуждаемых на ПМЭФ-2019 в Петербурге. И вот в стране заговорили уже о подготовке целой национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта. Мало того, до ноября собираются разработать отдельный федеральный проект, который будет реализовываться в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

По словам чиновников, уже к 2024 году около 20% всех крупных и средних компаний и органов госвласти в России должны будут использовать в своей деятельности технологии искусственного интеллекта, а к 2030 году этот показатель должен вырасти до 40%.

При этом с предложением утвердить нацстратегию развития искусственного интеллекта к президенту обратился глава Сбербанка Герман Греф. Он же попросил присвоить Москве статус экспериментальной площадки по развитию таких технологий.

Это при том, что официальным куратором по реализации нацпроекта «Цифровой экономики», в состав которого войдет и будущий федеральный проект по искусственному интеллекту, числится вице-премьер Максим Акимов. Руководителем же назначен министр цифрового развития Константин Носков, а администратором его заместитель — Евгений Кисляков. Сам же бюджет нацпрограммы, рассчитанный до 2024 года, составит 1,6 трлн рублей.

Но именно Греф принимал недавно президента в школе программистов и говорил с ним про искусственный интеллект, так что главными по этой теме в стране неофициально будет считаться он.

Возможно, Грефа бросили на новый проект специально под экономический форум, дабы показать иностранцам, что, мол, мы не только нефтью и газом хотим торговать, то есть добро пожаловать к нам с инвестициями. Между тем в анонимных телеграм-каналах распространена версия, что все не просто так, а есть смысл рассматривать тему искусственного интеллекта чуть ли не в контексте транзита власти, в рамках которого нынешнему главе Сбербанка прочат чуть ли не премьерское кресло.

Между тем, обращают на себя внимание скептические высказывания некоторых высокопоставленных чиновников, а также видных депутатов и бизнесменов относительно самих нацпроектов. Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин на том же форуме в Петербурге заявил, что нацпроекты повлияют на экономический рост в России в пределах 0,5%, а глава комитета Госдумы по бюджету и налогах Андрей Макаров сказал, что нацпроектами пытаются компенсировать отсутствие инвестиционного климата. В Кремле же, со слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нацпроекты рассматривают в качестве способа придать динамику экономике России.

Несмотря на это, далеко не все эти нацпроекты хотя бы пытаются выполнять. На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин возмущался, что из 20 законопроектов по «цифре», которые должны были поступить в Госдуму еще в прошлом году, был принят только один, да и тот был внесен депутатом. Парламентарии подозревают чиновников чуть ли не в саботаже президентских нацпроектов, хотя в правительстве оправдываются необходимостью долгих согласований, предшествующих внесению законопроектов на рассмотрение в Госдуму.

При этом сам Володин, судя по всему, претендует на роль главного контролера за исполнением нацпроектов и усердно делает вид, что не считает их бесполезной тратой денег и времени. В этой связи он готов сотрудничать не только с Грефом, но и лично включиться в тему «цифровой экономики», конкурируя на этом направлении с ответственными министерствами. Уже на следующей неделе спикер намерен посетить вслед за президентом школу программистов и устроить там семинар-совещание для депутатов по повышению их компетенции в области цифрового развития. А на начало июля в Думе намечены большие парламентские слушания на эту же тему.

Кроме того, в планах депутатов «правительственный час» с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. В начале марта он был изгнан с думской трибуны, когда не смог отчитаться за все нацпроекты, но сейчас вот согласился прийти и рассказать про «цифру».

С этой темой Володин решил даже выйти на международный уровень и вызвался обсудить ее с парламентариями и экспертами из Южной Кореи. Какая страна тут окажется успешнее в развитии искусственного интеллекта, долго гадать не придется, но верить хочется в Россию.

По инф. rosbalt.ru

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