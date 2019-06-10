Путин подпишет указ о стратегии в сфере искусственного интеллекта

В ближайшее время в России будет подписан указ о реализации нацстратегии в области искусственного интеллекта. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наша задача — быть среди первых, чтобы использовать эти технологии, конвертировать их в настоящий прорыв», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия, как и другие ведущие страны мира, подготовила национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта. По словам президента, документ был разработан правительством с участием отечественных высокотехнологичных компаний.

Путин также заявил, что к 2024 году мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта вырастет почти в 17 раз и составит порядка полутриллионна рублей.

Ранее российский лидер заявил о том, что борьба за технологическое лидерство, в том числе в сфере искусственного интеллекта, уже стала полем для глобальной конкуренции.

Искусственный интеллект (ИИ; англ. artificial intelligence, AI) — свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека; наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ (определение из Википедии). Иначе говоря, продуктом ИИ - становится самопрограммирующаяся и обучающаяся самостоятельно программа. Это не фантастика уже сегодня, хотя ИИ используется пока в достаточно узком спектре отраслей.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .





Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ