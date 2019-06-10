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Путин подпишет указ о стратегии в сфере искусственного интеллекта
По инф. polit.ru   
10 Июня 2019 г.
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В ближайшее время в России будет подписан указ о реализации нацстратегии в области искусственного интеллекта. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наша задача — быть среди первых, чтобы использовать эти технологии, конвертировать их в настоящий прорыв», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия, как и другие ведущие страны мира, подготовила национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта. По словам президента, документ был разработан правительством с участием отечественных высокотехнологичных компаний.

Путин также заявил, что к 2024 году мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта вырастет почти в 17 раз и составит порядка полутриллионна рублей.

  • Ранее российский лидер заявил о том, что борьба за технологическое лидерство, в том числе в сфере искусственного интеллекта, уже стала полем для глобальной конкуренции.
  • Искусственный интеллект (ИИ; англ. artificial intelligence, AI) — свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека; наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ (определение из Википедии). Иначе говоря, продуктом ИИ - становится самопрограммирующаяся и обучающаяся самостоятельно программа. Это не фантастика уже сегодня, хотя ИИ используется пока в достаточно узком спектре отраслей.
Замтим, что разработки в области ИИ действительно актуальны во всем мире. Он открывает огромные перспективы в развитии транспортных систем, управлении инфраструктурой городов и так далее. Но тема эта сложная не только технологически, но и морально. Дело в нескольких ключевых проблемах: не будучи человеком, программа не знает моральных ограничителей - и, скажем, в управлении боевыми системами этот фактор может оказаться фатальным. Также ИИ открывает широкие перспективы для организации тотальной слежки за гражданами (что тесно связано с идеологией "всеобщей цифровизации личных данных", о чем мы неоднократно писали). А еще — ведь речь идет о вытеснении автоматикой тысяч и тысяч людей на рабочих местах (особенно это важно для предпенсионеров, оказавшихся в практически лицом к лицу с прогрессом и скудным существованием одновременно...)

Что касается самого Владимира Владимировича Путина - то очевидно, что в последнее время он ощутил вкус к прогрессу и его новинкам. Ну, и подобострастное окружение - торопится радовать его своими лестными прожектами. Так, на днях глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что благодаря новым разработкам у президента будет возможность "уследить за всеми из космоса".

Polit.ru

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