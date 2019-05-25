Путин всё объяснил: нацпроекты — это ради нас с вами! Вы рады?

Люди, а не природные ресурсы и другие активы — вот главная ценность страны, и именно на улучшение жизни граждан нацелены национальные проекты. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов (ФНПР).

По словам Путина, сообщает ТАСС, все нацпроекты сформированы «вокруг человека». Он подчеркнул, что в современном мире могут «в одночасье обнулиться и активы, и технологии, и природные ресурсы», но именно поэтому человек с его талантами и способностями является «основополагающей ценностью».

Путин выразил надежду, что профсоюзы уделят особое внимание участию в реализации нацпроектов, поскольку у государства с ними общие задачи и цели — это повышение уровня благосостояния россиян, улучшение качества медицины и образования, снижение уровня бедности, поддержка семьи.

...Возможно, эти слова (в увязке с торжественно звучащими "нацпроектами") - согреют вашу душу. Наконец-то, скажете вы, власть (после 19 почти лет собирания с силами) займется жизнью простых граждан. И вы еще раз укрепитесь доверием к людям, в ходе властвования которых разрыв между богатством и бедностью в стране стал настолько возмутительным, что это смущает даже отцов Церкви. Блаженны верующие, как говорится!

А вот некоторые люди ("враги народа" и "наймиты Запада", естественно) - дадут несколько иную оценку: "национальные проекты" - если и привнесут какое-то улучшение в жизнь страны, но в основном - обогатят подрядчиков, которым предстоит осваивать казенные триллионы. А жизнь в России может быть реально улучшена только в результате экономического подъема, который обеспечат не бюджетные вливания, а отказ от малоэффективного "государственно-монополистического капитализма" и реальное равенство всех перед Законом. Дальше уже могут быть дискуссии о путях выхода из застоя, о конкретных экономических моделях - но первично признание: так дальше нельзя.



...Но это дело каждого лично, конечно: верить или размышлять.



По инф. rosbalt.ru

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