Бизнес-объединения просят о налоговых льготах для "недопенсионеров"

Российские бизнес-объединения направят премьер-министру Дмитрию Медведеву предложение снизить взносы в Пенсионный фонд (ПФР) для лиц предпенсионного возраста с нынешних 22% до 10-12%. Среди авторов письма — организация «Опора России».

Как рассказал РИА Новости руководитель «Опоры» Александр Калинин, РСПП и Торгово-промышленная палата также поддерживают идею о снижении страховых взносов, когда человеку остается пять лет до выхода на пенсию. Это был бы «хорошим экономическим стимулом», как минимум на переходный период, уточнил Калинин. По мнению бизнесменов, сокращение взносов не приведет к выпадению доходов, а лишь послужит послаблением для работодателей и будет «справедливо отношению к работнику», ведь при снижении взносов работодателю будет выгодно давать работу предпенсионерам.

Также в письме Медведеву будут предложения о качественной диспансеризации предпенсионеров для выявления заболеваний на ранней стадии.

Ставка страховых взносов в России сейчас составляет 30% от фонда оплаты труда. Эти взносы распределяются между государственными внебюджетными фондами следующим образом: 22% поступают в Пенсионный фонд России (ПФР), 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и 2,9% — в Фонд социального страхования (ФСС).

По инф. rosbalt.ru

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