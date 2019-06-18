Бедность в России: в Кремле отмахиваются от возможности социального взрыва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания экс-главы Минфина РФ Алексея Кудрина о возможности социального взрыва "гипертрофированы".

Накануне глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин высказался о падении уровня жизни в РФ, который может привести к «социальному взрыву». Он заявил, что сейчас около 12,5 млн человек находится за чертой бедности, «70% наших бедных граждан проживает в семьях, в основном это дети». Кудрин добавил, что «бедность в России стала позором»: в стране с таким уровнем ВВП на душу населения не должно быть такого числа бедных, в особенности в семьях.

Представитель же Кремля выразил мнение, что число россиян, доходы которых сократились, «слегка подросло в связи с внешнеэкономической конъюнктурой и рядом процессов». Однако, по словам Пескова, «говорить о росте бедности в данном случае нельзя». Об этом сообщает ТАСС.

Кто прав в своих оценках - известный экономист и (ныне) аудитор госфинансов или "особа, приближенная к Путину"? - каждый может выбрать на свой вкус и уровень благодушия. Но очевидно следующее: даже внутри "правящей верхушки" (а Алексей Кудрин, на правах "системного либерала", все-таки входит в нее) - укрепляется раздрай мнений в оценках социально-политической ситуации в стране. Уровень тревожности растет!

Кстати, о Кудрине. Этот влиятельный (но не обладающий реальной властью) чиновник в последнее время отметился достаточно резкой критикой в адрес госполитики. Вот некоторые заголовки:

Даже если вы "либерала Кудрина" не уважаете, то стоит, возможно, вникнуть: что ему не нравится и что он предлагает?

По инф. rosbalt.ru

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