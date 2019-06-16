Кудрин поведал о непростом вопросе подъёма пенсий

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин вновь отсекает любые оговорки и отговорки исполнительной власти по поводу экономической ситуации в стране и о пенсиях в частности. Так, он предположил, что у государства может просто не хватить денег для подъёма пенсий с 2020 года – придётся брать средства из Фонда национального благосостояния. Но делать это надо, а не "сидеть на кубышке".

Стоит отметить, такая нехватка произойдёт далеко не в 100% случаев. Правительство собирается индексировать (то есть поднимать) пенсию выше инфляции, чтобы пожилые люди почувствовали реальный рост своих финансов. Насколько «выше» будут поднимать пенсию – пока непонятно, отмечает Кудрин.

Впрочем, если экономика России будет расти плохо, то государству придётся откуда-то брать "лишние" деньги. Вариантов тут несколько: «Перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить», – предположил Кудрин.

Проблемы с пенсиями на этом не заканчиваются, ведь даже разрекламированные соцдоплаты достанутся лишь 12% пенсионеров – только самым бедным. В России пенсионерам в целом живётся не так-то просто. Судя по расчётам аудитора счётной палаты, среднестатистический российский пенсионер может себе позволить всего двести рублей в сутки. Пожилые люди порой вынуждены стоять очередь за просроченными продуктами, которые выбрасывают работники продуктовых магазинов – настолько страшна бывает бедность российских пенсионеров. Однако надежда на действительно качественный подъём пенсий в стране всё ещё остаётся, так что лучше внимательно следить за подобными новостями.

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...Кудрина у нас принято причислять к стану "проклятых либералов", которые, якобы, "довели страну" (хотя в России они если и присутствуют в руководящей верхушке - то на бухгалтерских правах, сальдо-бульдо подсчитывать). Тем неожиданней покажется кому-то его предложение: раз взносов в ПФР и дотаций из бюджета не хватает — надо "лезть в кубышку". Т.е., по сути, предлагается самый разумный подход: начать раздавать старикам нефтедоллары, которые сейчас тратятся на мега-проекты и гонку вооружений. А по большому счету — просто гниют, будучи размещенными в иностранных ценных бумагах.

В конце концов, это ведь соответствует простой логике: трудами уходящих поколений создавалась помышленная мощь страны и удерживались ее границы. Государство ведь — не самоцель, оно существует (в теории) на благо граждан!

Примет ли эту идею власть? Решать, по большому счету, будет один человек... И мы все знаем его имя.

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