О, ужас! Кудринские счетоводы усомнились в путинском плане по снижению бедности

Заявленных президентом РФ целей по снижению бедности и росту реальных доходов россиян на текущий год едва ли удастся достичь. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП), изучив исполнение бюджета в текущем году. Напомним, что СП возглавляет Алексей Кудрин которого многие, в том числе и среди наших читателей, люто ненавидят как "либерала" - и который считается одним из соратников Владимира Путина. Который, в свою очередь, эти амбициозные цели по борьбе с бедностью и поставил...

Как отмечается в документе главного аудиторского ведомства, в первом квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения, вопреки заявленным целям, начали снижаться, на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чтобы выйти в «положительную область» по итогам года реальные располагаемые доходы населения во II—IV кварталах должны существенно вырасти. А это маловероятно, подчеркнули в СП.

По снижению уровня бедности доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в этом году должна сократиться до 10,5% (в прошлом году — 12,9% или 18,9 млн человек). В СП отметили, что в прошлом году даже при выполнении «значительных мер поддержки» бедность удалось сократить только 0,3 процентного пункта. Так что, констатируют аудиторы, сокращение в этом году на 2,4 процентного пункта также маловероятно.

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Как ко всему этому относиться? Ну, во-первых - как ни странно, с некоторой надеждой: раз в стране есть люди, рискующие возражать Владимиру Владимировичу и вежливо его поправлять - значит, не все потеряно. Брежневский застой еще не наступил окончательно.

Во-вторых - просто как к сухому бухгалтерскому прогнозу. Бухгалтера (а аудиторы - это те же бухгалтера!) - это ведь не жрецы культа, от их слов сам по себе мир не меняется. Они даже не выносят оценок - почему нарисованные президентом (или главой фирмы) прогнозы нереальны. Они просто говорят: "цифры не бьются". Злиться на них за это - ну, словно калькулятор об стенку кидать.



А уже в-третьих - размышлять (можно поодиночке, можно хором): что не так в "консерватории", почему заявленные лидером нации мечты не становятся реальностью? И вот тут уже - прислушиваться к экспертным мнениям о состоянии экономики России.

По инф. rosbalt.ru

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