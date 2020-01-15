Телевизор предлагает пожить без «Утренней почты»... А вы сможете?

Судя по всему, даже телевизионщики начали осознавать, что ТВ сдает позиции. И решили пустить под нож кое-что лишнее.

Начало года ознаменовалось закрытием сразу трех программ-старожилов на канале «Россия 1». Производство передач «Смехопанорама» и «Утренняя почта» приостановлено, а шоу «Сам себе режиссер» снято с эфира.

Решение довольно неординарное — особенно с учетом того, что российское ТВ игнорирует современные тенденции и не балует зрителя интересными новинками. Ведь не считать же «прорывными» проектами бесконечные политические ток-шоу и развлекательные программы наподобие «Звезд под гипнозом» или «Главной роли», которые угасают, не успев разгореться.

Что подтолкнуло руководство канала к тому, чтобы отправить под нож несколько передач, которые определяли его лицо в течение многих лет? «Утренняя почта» и «Смехопанорама» только на «России 1» выходили с начала 2000-х годов, а вообще стали известными гораздо раньше. «Сам себе режиссер» и вовсе оставался верным одному каналу с 1992 года.

В эпоху дефицита развлечений прощалось многое, но в итоге все три программы не прошли проверку временем. В «Сам себе режиссер» хотя бы пытались перенять какие-то новые течения, пусть это и выглядело наивно. А коллективы двух других передач словно гордились своей «верностью традициям».

На деле это означало пребывание в эфире с полным безразличием к зрителю, но с явными дивидендами для кого-то другого. «Утренняя почта» в последние годы жила трансляцией песен владельца программы Игоря Крутого, а также отрывков из концертов и фестивалей «России 1». «Смехопанорама» же долгое время показывала архивные видеозаписи и немного помогала в раскрутке новых юмористов. Вот только самыми молодыми из них остаются Максим Галкин, Сергей Дроботенко и Светлана Рожкова.

«Это уже некая просто традиция. Не потому, что передача хорошая или плохая — она просто уже как часть жизни. Вот стоит холодильник, и вот он должен стоять в этом месте. А в это время должна идти передача „Сам себе режиссер“. Привычно», — сказал как-то бессменный ведущий шоу Алексей Лысенков. Эти слова вполне можно отнести и к двум другим программам, которые растеряли прежнее обаяние и не вписались в современную индустрию развлечений, но продолжали беззастенчиво спекулировать на приверженности российского общества привычкам и «традициям».

Почему же руководство «России 1» вдруг перестало полагаться на эту народную особенность и решило отказаться от устаревших шоу?

Первая версия — оптимистичная — предполагает возможные перемены в политике канала. Конечно, после всего, что нам предлагали под соусом «нового» и «свежего», такой вариант кажется фантастическим. Но вдруг телевизионщики все же прислушались к негодующим отзывам в интернете и СМИ, смирились с тем, что все хорошо в свое время, и нацелились на перезагрузку?

Однако для качественного улучшения следовало бы начинать не с коротких передач, которые транслировались рано утром в выходные, а хотя бы с жуткой рубрики «Кино по выходным», которая живет и процветает в самое «вкусное» эфирное время. Не говоря уж о шоу Андрея Малахова или о сборищах политических крикунов, которые смело можно было бы урезать вдвое. Поэтому говорить о том, что кто-то прислушался к интересам думающей аудитории, явно преждевременно.

Гораздо более убедительной выглядит вторая версия: те, кто отвечает за культурную часть диалога с населением, стали осознавать, что телевидение сдает позиции. И начали потихоньку пускать под нож все, что не приносит ощутимой выгоды.

Однако сила привычки действительно имеет большое значение в российской культуре и в жизни вообще. Именно на ней держатся развлечения разного уровня, разбавляющие рутинный быт и примиряющие с реальностью. Алексей Лысенков вполне справедливо провел параллель именно с холодильником — такая «культура» проста и напрямую связана с базовыми потребностями.

Пока привычные передачи идут по определенному каналу в неизменное время, зритель спокоен. Лишать его этого своеобразного наркоза довольно рискованно для тех, кто печется о прочности «скреп». Но весьма полезно для развития общества.

К передачам, идущим долгие годы, действительно привыкаешь. Они становятся частью существования и, например, свой выходной без просмотра подобного, пусть даже мельком, уже и не мыслишь. Но современные реалии, конечно, требуют наряду с новыми проектами и некоторую перезагрузку старых. Ведь и бабушкины пальто могут спустя определенное время быть снова в тренде. Но пуговки на них при этом мы точно перешьем и какие-то детали изделия под свежие течения адаптируем.

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По инф. rosbalt.ru

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