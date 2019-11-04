Актёр Охлобыстин покажет жизнь своей семьи с шестью детьми... в реалити-шоу!

Канал ТВ-3 запустил новое реалити-шоу. Называется оно «Охлобыстины» и под слоганом «Семья — это святое» предлагает заглянуть в частную жизнь известного актера и шоумена, главы многодетного патриархального семейства.

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Ивана Охлобыстина, который более двадцати лет женат на актрисе Оксане Арбузовой и имеет шестерых детей, в аннотации к проекту называют человеком, страстно оберегающим свою приватность.

Теперь же семья решила «открыться» для публики — и некоторые зрители сочли основным мотивом для такого шага падение популярности Охлобыстина. Ведь комедийный сериал «Интерны», который имел большой успех, завершился в 2016 году, а после этого актер сыграл лишь одну запомнившуюся, но крайне неоднозначную роль — отца главного героя в картине «Временные трудности» 2018 года.

Новый проект постарались презентовать максимально завлекательно. На рекламном постере семья изображена в антураже картины «Американская готика» художника Гранта Вуда, написанной в 1930 году. Она много тиражировалась и обыгрывалась в массовой культуре прошлого и нынешнего веков — подчеркнуто аскетический и суровый вид персонажей странно сочетаются с обычным провинциальным домом и светлыми небесами.

Стоит отдать должное, авторы вариации с Охлобыстиными уловили нужную художественную нотку и семейный портрет получился весьма интригующим.

Кроме того, хотя сама идея реалити-шоу о жизни семьи не нова (можно вспомнить хотя бы известное на весь мир «Семейство Кардашьян»), российское ТВ в последние годы приучило потребителя к продукции несколько другого сорта. Такие проекты, как «Дом-2», «Каникулы в Мексике», «Холостяк» или «Замуж за Бузову», направлены якобы на построение отношений (истинную цель оставим за скобками). А вот шоу, посвященное жизни уже сформированной семьи — супругов, давно знающих друг друга наизусть, и их выросших детей, с которыми сопряжены новые проблемы, — можно было бы назвать свежим веянием.

Увы, если судить по первому выпуску, ничего нового и экстраординарного телевизионщикам опять создать не удалось. В сущности, определение «реалити-шоу» само по себе весьма парадоксально: шоу давно подразумевает нечто спланированное, прописанное в сценарии и сыгранное по ролям. В начале своего существования этот жанр предполагал некий экспромт, реальные условия и участников без игровой практики. Но сейчас, во всяком случае в России, все свелось к штампованным постановкам.

И главная зрительская претензия к первому выпуску «Охлобыстиных» связана с тем, что герои явно не «живут в кадре». Хотя чета Охлобыстиных имеет основательный актерский опыт, создается впечатление, что они не вполне комфортно чувствуют себя в заданном формате — игра, сдобренная фирменными остротами отца семейства, слегка меланхоличным поведением матери и безбашенностью детей, выглядит натянутой.

Проблема реалити-шоу состоит еще и в том, что для него не так легко найти действительно интересные сюжетные ходы, приближенные к реальности и в то же время способные «зацепить» зрителя. Возможно, у сценаристов проекта заготовлены оригинальные идеи на будущее, но первый выпуск не впечатлил. Поломка автомобиля по дороге из магазина, обсуждение семейного бюджета и способов экономии, готовность отца пренебречь своим днем рождения и старания семьи доставить ему радость — все это, возможно, по-своему обаятельно и трогательно, но весьма скучно.

Если авторы хотели показать, что у знаменитостей такие же проблемы, как у «простых смертных», то в условиях нашего медийного пространства эта идея заведомо провальна. Отечественные селебрити давно отдалились от народа настолько, что демонстрация в прессе и интернете атрибутов роскошной жизни стала для них своеобразным видом искусства. И пусть Охлобыстины в этом не были замечены, их никто не воспринимает как «рядовых россиян».

Впрочем, попытка обыграть патриархальную модель отношений местами выглядит забавно. Сам Иван Охлобыстин смотрится вполне убедительно в амплуа добытчика и «рулевого» без перекоса в сторону самодурства и деспотизма. Его супруга Оксана показана как ненавязчивая, но волевая и разумная подруга, способная на собственные решения. А дети, главным образом дочери, отвечают за самую динамичную часть шоу, генерирующую чрезвычайные ситуации. Некий шарм семейству придает и бэкграунд родителей, которые в молодости были весьма эпатажными и неформальными персонами.

Если это имеет непосредственное отношение к истинным характерам героев шоу, то про их жизнь можно было бы снять довольно интересный документальный фильм. Но хватит ли у авторов идей, запала и терпения на долгий проект? Кроме того, не факт, что аудитории понравится жанр многосерийного телерепортажа о не очень бурной жизни не самой знаменитой семьи.

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