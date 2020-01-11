Свет и тени малого экрана

Вот и отгремели новогодние фейерверки, отзвучали рождественские колокола, и, доедая остатки всеми любимого оливье, можно наконец-то подвести некоторые итоги.

Что и говорить – праздники удались! И погода как на заказ и обилие продуктов, и количество, благодаря теплой погоде, массовых мероприятий, концертов, спектаклей… Но далеко не всем в нашей стране, в силу возраста и иных причин, доступны эти развлечения. И что может быть приятнее для пожилых, чем после сытной трапезы прильнуть к цветному экрану! Ведь для них очень часто единственным окном в большой мир остается телевизор… Так чем же порадовал нас в праздники малый экран – наш главный развлекальщик, воспитатель и информатор? Наверное, ещё никогда так много киношедевров не концентрировалось в течение всего нескольких праздничных дней! И вечно молодые «Неуловимые мстители», и безоглядно храбрые, весёлые «Мушкетеры», и конечно же, неувядающая, ставшая уже традиционной в эти дни «Ирония судьбы..», и «Служебный роман». У зрителей была возможность просмотреть в эти дни едва ли не все шедевры многих прошедших лет! Ну, прямо праздник души! В основном это были прекрасные ленты, снятые от тридцати до шестидесяти и более лет назад. Это и сказочная «Золушка» с Фаиной Раневской в одной из главных ролей, и «Приключения Электроника», и «Белое солнце пустыни», и «Александр Невский»… Всего и не перечислить…

Но вот, оторвавшись от цветного экрана, неожиданно задаюсь вопросом, а что родилось в последний десяток лет? Тем более в прошедший год, громко названный Годом кино? Смотрю программу: «Тайны следствия», «Убойная сила», «Бомжиха», «Морские дьяволы», «Черонов», «Семенов», бесконечный «След» и еще с десяток однотипных малоталантливых детективов и боевиков, которые не спасают даже талантливые актеры, и несколько современных мелодрам, редко задевающих ум и сердце… И это на самых главных государственных каналах!

А продолжение легендарного «Зеленого фургона», превращенного в сериал и показанного в праздничные дни, невольно наводит на мысль, что ничего нового наш режиссерский бомонд сам уже сочинить не в состоянии, и любой старый удачный сюжет превращает в американизированный боевик. Впрочем, на эти мысли наводят и многочисленные однотипные детективы.

В начале прошлого года Министерство культуры обнародовало список международных кинофестивалей, которые должны были проходить на территории России в 2019 году. Всего в перечне – 65 киносмотров. Только за прошлый год в России сняты сотни всевозможных фильмов. Наверняка многие талантливы! Но вот вопрос: куда все они деваются после фестивалей? И почему наши телеэкраны заполонили малобюджетные малоталантливые, а порой просто бессмысленные кровавые боевики и скучные мелодрамы с криминальным уклоном? Сдается, что прокатчиков интересуют только деньги за рекламу, которую без зазрения совести впихивают в любую ленту! Понятно, киноиндустрия – это деньги, огромные деньги. Часть из них – те самые, которые отпускает государственный бюджет. Кто «распиливает» их, выпуская на телеэкраны ради рекламных роликов это убожество? Ведь только по праздникам жителям страны предлагаются в качестве парадного блюда шедевры давно прошедших лет, снятые по большей части ещё в СССР…

Сейчас стало модным говорить о патриотизме, о необходимости его воспитании с детских лет. А детского кино не стало. Совсем. Мы удивляемся аполитичности, непатриотичности большой части молодёжи, не знающей своего прошлого, плохо ориентирующейся в настоящем и мало думающей о будущем. А откуда взяться всему этому, если за последний десяток лет на экранах не появилось ни одного сколько-нибудь стоящего детского или юношеского фильма. А какие ленты умели снимать наши мастера! Одна «Гостья из будущего» чего стоит! А «Приключения Буратино», «Доживем до понедельника»?! И множество других… В них было все – и добрый юмор, и ирония, и ненавязчивое поучение. Теперь этого нет, и, к сожалению, возникает неприятная уверенность, что нашему телевизионному кинопрокату, министерству культуры, власти вообще абсолютно нет дела до подрастающего поколения! Ни до чего, кроме «бабла»! Никого не интересует содержание и смысл производимого. Свобода! А ребятишки с детских лет роются в помойках интернета, и что они там находят? Так стоит ли удивляться, что в школах всё чаще регистрируют факты насилия, безобразного поведения учащихся, неуважения к учителям и учеников друг к другу! Поскольку школа стала не учить, а «оказывать образовательные услуги», и нет общественно значимых примеров, на которых можно было бы учить детей… А ведь именно кино когда-то было неплохим воспитателем и помощником в деле воспитания подрастающего поколения.

В этом году на создание фильмов опять отпущены миллиарды рублей. Есть в стране умные и талантливые режиссеры, актеры, продюсеры, которые могут создавать настоящие художественные ленты. Но, видимо, что-то нужно менять в системе проката, чтобы эти произведения находили дорогу на телевизионные экраны и кто-то взял на себя ответственность за содержание фильмов. Пусть не цензура, которую так боятся наши либералы, то хотя бы конкурсы по отбору достойной показа по телевизору продукции! Свобода – свободой, реклама – рекламой, но надо и совесть иметь! Ведь так хочется почаще видеть на наших домашних экранах талантливые фильмы талантливых режиссеров!

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