В Кремле пока не определились: как народ в правке Конституции будет участвовать?

В Кремле пока нет четкого представления о том, как будет проходить общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. «Обсуждаются различные модальности», так описал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напомним, что процесс, затеянный властями - тревожит многих, хотя официальные лица уже который день рапортуют о «всенародной поддержке инициатив президента»

Напомним, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ. Так, он заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Также усиливается роль Госсовета (который многие политологи считают будущей "площадкой" для осуществления Владимиром Владимировичем его личной власти - в том числе и над собственным будущим преемником, а также и парламентом).

Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.

Позднее он указал еще две возможных поправки: пункт об обязательной индексации пенсий и о МРОТ не ниже прожиточного минимума. Для разработки поправок в Конституцию создана специальная рабочая группа.

Напомним также, что на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении изменения в Конституцию РФ, инициированные президентом. Поправки вносятся в положения двадцати двух статей глав 3-8 Конституции, после чего их планируется вынести на общественное голосование (не референдум). В ЦИК РФ заявили, что оснований для проведения референдума по поправкам в Конституцию нет и что будет выбран другой формат голосования. Вот что это "за другой формат" - и думают сегодня в Кремле.

Напомним то, что уже говорили: скоропалительные и пока непонятно как устроенные реформы власти - нуждаются в обдумывании каждым гражданином! Для того, чтобы размышлять над судьбой страны - вовсе не обязательно объявлять себя "врагом Путина" и переходить в резкую оппозицию. На сегодня главным вопросом является: предложат ли людям проголосовать за все "комплексное меню" в целом (т.е. перечень поправок, где смешаны воедино и благое дело индексации пенсий - и туманные перспективы с перераспределением властных полномочий)? Или все-таки - страна обсудит каждую из предлагаемых поправок и что-то примет, а что-то — отвергнет? Второй вариант, все-таки, однозначно больше соответствует здравому смыслу... Итак, что же придумают в Кремле? Давайте следить за новостями!

По инф. rosbalt.ru

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