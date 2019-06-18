Совместное завещание: способ защиты собственности на случай печальных обстоятельств

С 1 июня 2019 года в России вступили в действие коррективы в гражданское законодательство, позволяющие подписывать совместные завещания и заключать наследственные договора. Считаясь новым и довольно интересным способом распоряжения общим имуществом в случае смерти, оно работает по своим правилам и имеет свои особенности. Какие? Расскажем в статье (начало темы завещаний и дележа имущества при печальных обстоятельствах — по ссылке).

Что это такое?

Совместное завещание представляет собой документ, в котором супруги, состоящие в официальном браке, могут решить следующие вопросы:

• Судьбу имущества после смерти мужа или жены, или сразу обоих;

• Завещать как личное, так и общее имущество любому лицу;

• Заранее распределить доли между наследниками;

• Определить список имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов;

• Лишить одного или нескольких наследников (по закону согласно очередности) права на имущество без указания причин;

• Составить завещательные распоряжения.

Как составить совместное завещание

Для составления совместного завещания супруги должны посетить нотариуса обязательно вместе. При этом завещание, даже если составлено одним из супругов, подписывают оба после прочтения вслух. Свидетели допустимы, но не обязательны, как и видеосъёмка со стороны нотариуса (при наличии согласия супружеской пары).

Вступление в силу

Совместное завещание вступает в силу после смерти одного из супругов или обоих, если так получилось, что умерли они в один день. До этого момента завещание хранится у нотариуса и никоим образом не влияет на режим совместного пользования имуществом супругов. Поэтому пока оба супруги живы завещание можно изменить или отменить вовсе.

Изменение совместного завещания

Каждый из супругов сможет изменить завещание в любое время, как во время жизни обоих супругов, так и после смерти одного из них. Данный момент вывязывает много дискуссий, поскольку получается, что даже при наличии совместного завещания, один из супругов после смерти второго, может отменить все достигнутые при жизни договоренности. Поэтому стоит ждать либо новых законодательных корректив, либо судебных прецедентов.

А если развод?

Если супруги решат развестись официально (или брак будет признан недействительным), то совместное завещание теряет силу автоматически, а имущество будет разделено либо по закону, либо на основании брачного договора или достигнутого соглашения. В этой ситуации каждый из бывших супругов вполне может составить отдельное завещание, также обратившись к нотариусу.

Можно ли оспорить совместное завещание?

Весьма удобно, что каждый из супругов может попробовать оспорить совместное завещание, как при жизни второго супруга, так и после его смерти, если документ был составлен под давлением, во время болезни оспаривающего завещание супруга или при нахождении его в состоянии опьянения. При этом потребуются четкие доказательства для суда. Оспорить совместное завещание могут попытаться наследники супругов или одни них, если ущемляются его права.

Совместное завещание не может быть составлено в чрезвычайных ситуациях без присутствия нотариуса и второго супруга или носить закрытый характер. Однако на него в полном объеме распространяется принцип сохранения тайны завещания, о котором в данной ситуации будут знать не два, а три человека. Поэтому, решив составить совместное завещание, внимательно изучите все его особенности, а также рассмотрите наследственный договор и наследственные фонды – альтернативные варианты передачи активов по наследству.

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