Как пенсионерам защитить свою недвижимость от "лишних наследников"

Не секрет, что деньги и материальные ценности могут рассорить даже самых близких людей и стать предметом вожделения для посторонних. Особенно конфликтны ситуации, так или иначе связанные с разделом наследства супругов, умерших не в один день, но сумевших обзавестись недвижимым имуществом в период совместной жизни. Что следует предусмотреть и как избавиться от «нежелательных» наследников - расскажем в статье.

Круг наследников

Если один из супругов пережил другого, а при жизни не было подписанного брачного договора или составлено завещание, то помимо него на имущество, входящее в наследственную массу, претендуют дети и родители, обладающие равными правами наследования первой очереди. Не стоит забывать и о ситуациях, когда такие наследники хоть и не проживали с вами, например дети от предыдущих браков, но на имущество претендовать могут.

Тонкости завещания

Это то, что приходит на ум в первую очередь. Ведь именно этот документ меняет очерёдность наследования и позволяет распределить имущество по усмотрению наследодателя. Однако даже составленное по всем правилам завещание не способно защитить от нежелательных наследников на 100%.

Например, оно не сможет обделить т.н. обязательных наследников, которым получить наследство закон позволяет, даже если они в завещании они не указаны.

Обязательные наследники

К таковым относятся:

Несовершеннолетние дети наследодателя; Нетрудоспособные родители, супруг или совершеннолетние дети; Нетрудоспособные иждивенцы из числа близких родственников, получавших при жизни наследодателя содержание от него в течение года и более до открытия наследства; Нетрудоспособные иждивенцы, не являющиеся близкими родственниками, но проживавшие с наследодателем совместно от года и более до момента открытия наследства.

По закону наследник, входящий в группу обязательных, имеет право на половину той доли в наследстве, которая причиталась бы ему при отсутствии завещания.

Договор дарения

Еще один интересный вариант защиты прав родных людей и ограждение имущества от притязаний чужих наследников - договор дарения, по которому супруги могут оформить дарственную друг на друга, подарив ему свою часть (в отношении недвижимого имущества).

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Весьма удобно, что договор дарения не предусматривает от второй стороны совершения каких–либо действий и может быть отменен в том случае, если даритель пережил одаряемого.

В результате заключения обоюдных договоров дарения фактически состав имущества супругов не меняется, но это хорошая страховка на случай смерти одного из них, которая позволяет в будущем решить проблемы с наследниками.

В случае смерти одного из супругов второй может всегда вернуть свою долю, отменив дарение, но получив вторую по договору.

В таком варианте «завещания» даже обязательные наследники не смогут претендовать на долю наследодателя, которая станет собственностью второго супруга в полном объеме и в наследственную массу не войдет.

Выделение долей

При всей привлекательности дарственной, воспользоваться ей можно только после выделения супругами своих долей из их совместной собственности. Для этого составляется соглашение о разделе имущества или подписывается брачный контракт.

Все манипуляции с имуществом (дарение, завещание, брачный контракт, соглашение о разделе) подлежат обязательному нотариальному удостоверению.

Таким образом, вы не только знаете, как можно защитить своих наследников от притязаний посторонних или нежелательных людей, но и обладаете правом выбора средства защиты.

Естественно, о деталях этих схем и составлении документом нужно консультироваться с опытным юристом

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