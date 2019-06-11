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Как пенсионерам защитить свою недвижимость от "лишних наследников"
|Консультирует Екатерина ФЕДУЛОВА
|11 Июня 2019 г.
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Не секрет, что деньги и материальные ценности могут рассорить даже самых близких людей и стать предметом вожделения для посторонних. Особенно конфликтны ситуации, так или иначе связанные с разделом наследства супругов, умерших не в один день, но сумевших обзавестись недвижимым имуществом в период совместной жизни. Что следует предусмотреть и как избавиться от «нежелательных» наследников - расскажем в статье.
Круг наследников
Если один из супругов пережил другого, а при жизни не было подписанного брачного договора или составлено завещание, то помимо него на имущество, входящее в наследственную массу, претендуют дети и родители, обладающие равными правами наследования первой очереди. Не стоит забывать и о ситуациях, когда такие наследники хоть и не проживали с вами, например дети от предыдущих браков, но на имущество претендовать могут.
Тонкости завещания
Это то, что приходит на ум в первую очередь. Ведь именно этот документ меняет очерёдность наследования и позволяет распределить имущество по усмотрению наследодателя. Однако даже составленное по всем правилам завещание не способно защитить от нежелательных наследников на 100%.
Например, оно не сможет обделить т.н. обязательных наследников, которым получить наследство закон позволяет, даже если они в завещании они не указаны.
Обязательные наследники
К таковым относятся:
По закону наследник, входящий в группу обязательных, имеет право на половину той доли в наследстве, которая причиталась бы ему при отсутствии завещания.
Договор дарения
Еще один интересный вариант защиты прав родных людей и ограждение имущества от притязаний чужих наследников - договор дарения, по которому супруги могут оформить дарственную друг на друга, подарив ему свою часть (в отношении недвижимого имущества).
Весьма удобно, что договор дарения не предусматривает от второй стороны совершения каких–либо действий и может быть отменен в том случае, если даритель пережил одаряемого.
В результате заключения обоюдных договоров дарения фактически состав имущества супругов не меняется, но это хорошая страховка на случай смерти одного из них, которая позволяет в будущем решить проблемы с наследниками.
В случае смерти одного из супругов второй может всегда вернуть свою долю, отменив дарение, но получив вторую по договору.
В таком варианте «завещания» даже обязательные наследники не смогут претендовать на долю наследодателя, которая станет собственностью второго супруга в полном объеме и в наследственную массу не войдет.
Выделение долей
При всей привлекательности дарственной, воспользоваться ей можно только после выделения супругами своих долей из их совместной собственности. Для этого составляется соглашение о разделе имущества или подписывается брачный контракт.
Все манипуляции с имуществом (дарение, завещание, брачный контракт, соглашение о разделе) подлежат обязательному нотариальному удостоверению.
Таким образом, вы не только знаете, как можно защитить своих наследников от притязаний посторонних или нежелательных людей, но и обладаете правом выбора средства защиты.
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