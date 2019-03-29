Загадочные нотариусы: кто они такие и с чем к ним ходят?

Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди делают в действительности, знают немногие. На деле нотариусы являются важным звеном любой юридической операции, а многие договоры без их подписи и штампа даже силы не имеют. Сегодня мы расскажем вам о значимости нотариата в нашей стране, принципах работы нотариусов и некоторых их хитрых приемчиках, которые вынуждают оставить в их кассах побольше наших денежек.

Нотариусом просто так не становятся. Это должностное лицо, которое является независимым свидетелем, фиксирующим договоренности между двумя сторонами. Смысл профессии на деле довольно прост: нотариусы избавляют людей от лишних споров и проверяют достоверность фактов, прав и обязанностей любой договоренности. Всё-таки обычные люди не могут знать все тонкости законодательства нашей страны, да и в сделках у каждого из нас есть свой интерес, а это значит, что по поводу нашей объективности могут возникнуть сомнения. Нотариусы одним своим присутствием исправляют эти недочёты, хотя не всегда они стремятся к абсолютной беспристрастности.

В России существует два вида нотариусов: частные и государственные. Отличаются они лишь тем, что все потребности государственных обеспечивают само государство, а частные уже сами за себя. В остальном отличий никаких, и ответственность они несут одинаковую.

Однако частные нотариусы порой привязывают к своей деятельности множество «дополнительных услуг», за которые приходится платить клиенту. Но будьте бдительны, ведь далеко не всегда в этих услугах есть правда.

Все нотариальные действия можно разделить на обязательные и необязательные. Обязательными называют госпошлины , которые одинаковы для всех нотариусов в нашей стране. А необязательные относятся к так называемому нотариальному тарифу . Все эти услуги прописаны в законах нашей страны, так что навязывать какие-то свои «тонкости дела» нотариус права не имеет.

При этом далеко не всегда эти услуги вообще могут потребоваться. Так, подарить квартиру можно легко и без нотариуса, как и самостоятельно составить доверенность. Однако при работе с завещанием можно запросто допустить ошибку, так что здесь лучше обратиться к специалисту.

Нотариус проверит правильность составления документа, причём просить за это деньги, как за дополнительную услугу, он по закону не может. В его основную работу, то есть часть нотариального действия, входит разъяснение прав и обязанностей гражданина, консультация, проверка документов и защита интересов клиента. За такими моментами лучше следить повнимательнее, ведь нечистый на руку нотариус может попытаться стрясти с доверчивого клиента побольше денег «за просто так». В то же время, если нотариус решил сам оказать вам дополнительную консультацию, платить вы не обязаны. Нотариусы по закону не должны навязывать какие-то услуги клиентам, если тот о подобном не просил.

Стоит заметить, что в 2019 году основы нотариата немного обновили, так что граждане получили возможность бесплатно через нотариуса передать в Росреестр документы для регистрации права собственности на недвижимость. Однако просто так пользоваться таким экономным способом нельзя, ведь для бесплатной отправки документов в Росреестр бумаги должны быть оформлены у самого нотариуса.

Важно помнить, что нотариус может отказать клиенту по одной из официальных причин . К примеру, нотариус никогда не будет оформлять незаконную сделку, он откажет гражданину, если тот предоставляет документы, не соответствующие требования законодательства. Также нотариус откажет недееспособному человеку. Подобный отказ должен оформляться в письменном виде, с объяснением всех причин и ссылками на законы. Пожаловаться на отказ нотариуса или нарушения в его работе можно не позднее десяти дней с момента, когда вы узнали об этом факте. Так что в подобных обстоятельствах лучше поторопиться.

Однако нотариусы не так часто допускают ошибки в самих документах. Дело в том, что они несут полную ответственность за свои действия и обязаны на все 100% возместить ущерб гражданину в случае собственной ошибки. Бывало и такое, что нотариус выплачивал полную стоимость квартиры гражданину, который своей жилплощади лишился из-за ошибки этого специалиста.

Но здесь появляется другая проблема: найти ошибку самого нотариуса зачастую очень непросто. Всё-таки он профессионал, суть работы которого заключается как раз в постоянном исправлении любых ошибок его клиентов. Он знает права, разбирается в законах – обычному человеку в таком случае сложно что-либо противопоставить профессионалу.

Но история всё-таки знает дела, в которых суд вставал на сторону гражданина и защищал его от неправомерных действий нотариуса. Здесь всё во многом упирается в ваши личные приоритеты: порой лучше немного доплатить, чем потратить уйму времени на суды, которые могут закончиться не в вашу пользу.

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Несмотря на ту ответственность, которую несут нотариусы, они всё равно не способны полностью избавить гражданина от рисков при составлении юридических сделок. Здесь нельзя забывать и о собственной бдительности, которая должна быть с вами всегда и везде. Порой будет не лишним почитать некоторые законы или уточнить вопрос у близкого и знающего человека, которому вы полностью доверяете. Не стоит пренебрегать важной информацией о тех же услугах нотариуса, чтобы точно знать, за что вы должны платить, а где с вас пытаются стрясти лишние деньги. Пусть даже нотариус считается «защитником» юридических сделок, ваша правовая безопасность всё равно будет зависеть от вашей собственной внимательности и подготовленности.

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