Возвращение бродяги: сбежавший кот нашел дом 11 лет спустя!

Пропавший 11 лет назад кот вернулся домой. Эта трогательная история произошла в Нью-Йорке, передает телеканал ABC7.

По данным СМИ, изможденного зверя нашла сотрудница местного приюта для животных. Она рассказала, что на протяжении трех лет к ее дому приходил бездомный кот, а потом убегал. С каждым разом он выглядел все хуже и хуже. Когда женщине удалось его поймать, она обнаружила, что кот чипирован. Благодаря информации на нем, она связалась с хозяйкой кота и вернула его домой.

Выяснилось, что 11 лет назад трехлетний кот по кличке Тигр выбежал из дома через открытую входную дверь и пропал. Семья переехала, но владельцы кота надеялись, что животное найдется и придет по старому адресу. Они попросили новых хозяев дома сообщить им, если они увидят кота во дворе.

She lost her cat and found him 11 years later.https://t.co/bt4VPsrBrT — New York Daily News (@NYDailyNews) 26 августа 2019 г.

А вот еще истории о животных. В некоторые из них очень трудно поверить!

По инф. rosbalt.ru

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