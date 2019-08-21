В Китае начинается «массовое производство»" клонированных котов

Китайская компания Sinogene анонсировала массовую продажу клонированных котов — в первую очередь для тех владельцев домашних животных, которые потеряли любимого питомца и хотят его вернуть хотя бы в таком специфическом варианте.

Правда, услуги компании вряд ли будут доступны широкому кругу клиентов, поскольку клонирование одного кота обойдется почти в 35 тысяч долларов, передает китайский портал ZOL.

Sinogene объявила, что ее специалисты успешно создали генетическую копию котенка по имени Чеснок, который появился на свет во второй половине июля и сейчас уже отпраздновал первый месяц со дня рождения, успев «окрепнуть и доказать свою жизнеспособность».

Таким же образом в компании намерены «копировать» других домашних кошек по заказу частных клиентов.

Замглавы Sinogene Чжао Цзяньпин утверждает, что в дальнейших планах компании — клонирование лошадей по 35,4 тысячи долларов за особь, а также почтовых голубей.

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Клонировать кошек специалисты по генетике начали более 10 лет назад, однако до сих пор считалось, что такие генетические копии обладают низкой жизнеспособностью, быстро стареют и склонны к проявлениям агрессии.

Вообще же, успехи современной науки в области биотехнологий несомненны - клонированные животные (точные генетические копии конкретных особей) уже перестали быть диковинкой. Но эти эксперименты, вкупе с возможностью все более смелого вмешательства в собственно генетический код, ставят перед человчеством серьезные моральные проблемы. Ведь рано или поздно речь зайдет и о клонировании самого человека! Мы часто пишем об этом, размышляя на тему прогресса...

Polit.ru

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