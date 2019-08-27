Собака спасла хозяйку, почувствовав, что у той рак

Британка узнала о том, что больна раком, благодаря своей собаке. Об этой истории пишет газета Daily Mirror.

Жительница Лондона Эмма Смит взяла для своих сыновей щенка стаффордширского бультерьера.

Через несколько месяцев собака начала подпрыгивать и нюхать правую грудь Смит. Странное поведение собаки продолжалось несколько дней, пока женщина не обратила внимание на грудь. Она ощупала ее и обнаружила в ней уплотнение. Когда британка обратилась к медикам, они диагностировали у нее рак молочной железы. Ей была сделана операция, которая прошла успешно.

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По инф. rosbalt.ru

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