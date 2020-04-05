Смерть всё расставляет ловушки ученым: то они доказывают, что она есть, сейчас вот что нет…

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Жизнь после смерти: ученые опять доказали, как это возможно
Так, специалисты узнали, что после того, как человек умирает (клиническая смерть) его мозг продолжает свою деятельность. Именно поэтому человек понимает, что умер. Видимо, в этот момент и появляются «тоннели со светом в конце» и другие образы, когда говорят, что вся жизнь «пролетает за секунду» перед глазами.
То есть все эти рассказы людей, переживших клиническую смерть является правдой и получают научное подтверждение. Доказали, что мозг продолжает работать ученые из США, которые провели исследование, которое задействовали 25 пациентов переживших клиническую смерть. Все они говорили, что четко помнят, о происходящем после того, как у них остановилось сердце. Они даже это доказывали описанием действий, которые с ними проводили врачи: реанимационные процедуры, подробным описанием, как им «заводили» сердце. Пациенты четко пересказывали, что с ними делали, причем настолько четко, как будто видели это своими глазами.
В 25 случаях уже сложно говорить о каких-то совпадениях. Клиническая смерть это остановка сердца, а в это время мозг еще 10-25 секунд может работать. Затем мозг останавливает свою работу, а его смерть происходит через час или два после остановки сердца.
Также в США с заявлением о жизни после смерти выступил профессор Роберт Ланца из Северной Каролины. По его словам люди просто верят в смерть, а на самом деле ее нет и это лишь переход в другой мир. Профессор предлагает свой вариант существования Вселенной, где есть параллельные миры, а значит смерть не существует в принципе.
Так есть или нет жизнь после смерти
Стоит сказать, что люди издревле не верили в то, что после биологической смерти человек перестает существовать. Даже без современных исследований люди верили в существование духов и наличие души. Учение о том, что поступать нужно хорошо, так как это может отразиться на другой жизни. Буддизм же говорит о перерождении, что человек после смерти перерождается и в зависимости от того, как он жил будет определяться, кем он будет в следующей жизни.
Кроме этого практически во всех основных религиях говориться о суде после смерти, где человек будет отвечать за все то, что он сделал хорошего и плохого и будет определяться его посмертие. Ислам и христианство говорят о воскресении мертвых, что все люди рано или поздно оживут для суда и новой жизни. У кого-то она будет счастливая, так как человек выполнял требования Закона (Коран) или верил в Христа (Новый завет). Кстати, Библия говорит, что у Бога нет мертвых, у него все живые.
То есть в такой ситуации наука лишь доказывает, то что люди давно знали. Еще несколько десятков лет назад говорилось о том, что ученые доказали — тело становиться на несколько грамм легче после смерти. Это доказывает существование души о чем также люди знали чуть ли не с момента создания. По Библии человек состоит из тела, души и духа, причем совершение греха первыми людьми «ударило» по духу, усыпив («убив») его, а Христос восстановил эту связь. Пока же у человека есть душа у него есть совесть, воля эмоции и ум.
Взгляды ученых, да и обычных людей, на таинство Смерти двоякое. Кто-то безоговорочно верит, что после нее что-то есть, другие – что нет, много колеблющихся. И научные деятели представляют миру картину то так, то эдак, порой самих себя опровергая. И когда точно всё выяснится и выяснится ли вообще, неизвестно. А так хотелось бы пожить несколько раз! Правда не предлагает никто, к сожалению. Будем надеяться, что пока...
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