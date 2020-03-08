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Ученые выяснили, почему женщины живут дольше. Дело в хромосомах!
По инф. polit.ru   
08 Марта 2020 г.
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Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса на основании данных о 229 видах животных, от насекомых до млекопитающих, статистически подтвердили гипотезу о влиянии половых хромосом на различие в средней продолжительности жизни между полами. В частности, они объясняют, почему женщины (с хромосомным набором XX) в среднем живут дольше мужчин (XY).

Ученые выяснили, почему женщины живут дольше. Дело в хромосомах!

Предположения о том, что две одинаковые половые хромосомы у женщин способствуют большей продолжительности жизни, так как их обладательница получает резервную копию хранящихся на этой хромосоме генов, высказывались и ранее. У женщин случайным образом активируется только одна из двух Х-хромосом в каждой клетке.

В результате вредная мутация в одной из Х-хромосом не затронет все клетки и, следовательно, ее влияние будет снижено. У самцов же есть только одна Х-хромосома, и любые вредные мутации, которые она содержит, повлияют на организм.

Теперь это решили проверить на других видах животных. Ситуация, при которой самки имеют хромосомный набор XX, а самцы — XY, характерна для подавляющего большинства млекопитающих. Но у рептилий и птиц используется противоположная система: две одинаковых половых хромосомы свойственны самцам, а разные — самкам. Хромосомные наборы в этом случае обозначаются ZZ (у самцов) и ZW (у самок).

Исследователи обнаружили, что у птиц и других животных, самцы которых имеют две одинаковые половые хромосомы, самцы в среднем живут на 7,1 % дольше, чем самки. А у видов, где одинаковые половые хромосомы имеются у самок, самки живут в среднем на 20,9 % дольше, чем самцы. В целом же особи с одинаковыми половыми хромосомами, будь то самки с XX или самцы с ZZ, живут в среднем на 17,6 % дольше, чем те, у кого две разные половые хромосомы или только одна половая хромосома.

Ученые говорят, что степень разрыва в продолжительности жизни может отражать другие факторы — например, то, что самцы, как правило, подвергаются большему риску, когда речь заходит о защите территории, конкуренции за сексуального партнера, которые не часто встречаются у самок.

  • «Наше исследование показывает, что непарная половая хромосома является основным генетическим фактором, который может влиять на продолжительность жизни, но многие внешние факторы могут влиять на продолжительность жизни различными способами, такими как хищничество, рискованное поведение, защита участка и доступ к качественному питанию», — говорит один из авторов работы Зои Хирокостас (Zoe Xirocostas).
  • Комментируя результаты коллег, профессор Стивен Аустад (Steven Austad), специалист по проблемам старения из Университете Алабамы, считает, что теория о влиянии одинаковых половых хромосом на продолжительность жизни действительно выглядит разумно. «Я думаю, что это играет определенную роль в понимании половых различий в продолжительности жизни, но это, конечно, не единственный фактор», — сказал он, добавив, что как рискованное поведение, так и родительские роли также служат важными факторами. «Например, самцы ночных обезьян живут дольше самок, и у этого вида самцы играют большую роль в уходе детенышами», — добавил он, отметив, что у таких самцов две разные половые хромосомы.

Polit.ru

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