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Диагнозу вопреки: пожилая украинка ожила после констатации смерти врачами
|По инф. rosbalt.ru
|24 Февраля 2020 г.
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В Винницкой области Украины по ошибке констатировали смерть 83-летней женщины, сообщает издание ТСН.
Родственники уже готовились к похоронам, заказали отпевание и поминальный обед, но пенсионерка нарушила их планы и внезапно задышала.
«Воскресение» наступило через десять часов после того, как врачи объявили скорбную новость.
Отмечается, что медики приехали по вызову, когда пожилой женщине стало плохо. Позже у нее пропал пульс, кардиограмма показала прямую линию.
В настоящее время пенсионерка не жалуется на самочувствие и даже общается с журналистами. Однако, на всякий случай, ее пока оставили в больнице.
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