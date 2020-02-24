Диагнозу вопреки: пожилая украинка ожила после констатации смерти врачами

В Винницкой области Украины по ошибке констатировали смерть 83-летней женщины, сообщает издание ТСН.

Родственники уже готовились к похоронам, заказали отпевание и поминальный обед, но пенсионерка нарушила их планы и внезапно задышала.

«Воскресение» наступило через десять часов после того, как врачи объявили скорбную новость.

Отмечается, что медики приехали по вызову, когда пожилой женщине стало плохо. Позже у нее пропал пульс, кардиограмма показала прямую линию.

В настоящее время пенсионерка не жалуется на самочувствие и даже общается с журналистами. Однако, на всякий случай, ее пока оставили в больнице.

Еще различные наводящие на размышления случаи встреч со Смертью (иной раз счастливые!) — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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