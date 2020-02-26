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«Обратная зеркальность» потустороннего мира народа манси
По инф. cyrillitsa.ru   
26 Февраля 2020 г.
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Погребение покойника – обряд, который может раскрыть менталитет того или иного народа, ведь похоронные ритуалы отражают не только отношение людей к смерти, но и их восприятие реальности. Например, манси верят в реинкарнацию человека и считают, что мир мертвых зеркально противопоставлен миру живых. Это влияет на погребальные обряды, делая их по-своему шокирующими для представителей других народов.

Манси верят в «обратную зеркальность» потустороннего мира, их погребальные обряды шокируют

Два типа мироздания

Известный этнограф Елена Фëдорова написала научную работу «Погребальный культ северных манси в этноисторическом аспекте», которая вошла в сборник статей «От бытия к инобытию: фольклор и погребальный ритуал в традиционных культурах Сибири и Америки» (Санкт-Петербург, 2010 г.). В ней автор отметила, что у манси издревле существуют два типа погребения, свойственные для двух экзогамных фратрий, на которые делится этот народ.

«Захоронения в глубоких ямах характерны для тех населенных пунктов, где жили люди Мось (Щекурья, Ясунт, Хангла, Няксимволь), причем в Ясунте, основанном, как считается, людьми Пор, произошла смена населения. Для кладбищ деревень, где обитали люди Пор, были характерны захоронения в неглубоких ямах или на поверхности земли (Яны-пауль, Ломбовож, Хурумпауль)», – сообщила Е.Г. Фëдорова.

Как считают этнографы, изначально фратрию Пор составляли аборигены Урала, а фратрию Мось – потомки угров, мигрировавших на данную территорию. И восприятие мироздания у этих людей было разным.

Пор придерживались «горизонтальной» концепции, согласно которой мир живых параллелен миру мертвых, куда души отправляются на лодке. Поэтому закапывать гробы в землю – для них значило осложнять путь покойного на тот свет. Представители этой фратрии издревле хоронили своих покойников в выдолбленных из дерева челноках-лодках, которые сверху прикрывались досками.

Мось являлись сторонниками «вертикальной» концепции, разделяя миры на верхний, срединный (наш) и нижний. Они не практиковали воздушное погребение, а только ингумацию (захоронение в земле). Эти люди считали, что покойники, достойно прожившие свою жизнь и правильно погребенные, затем оказываются на небе.

Над гробом, даже если его не зарывали, а просто ставили на специальном помосте, обязательно возводилось подобие деревянного домика, в котором мертвый будет как бы «жить» до своей реинкарнации. В одной из стен такого надгробия проделывали небольшое отверстие, куда в поминальные дни родственники покойного просовывали разные угощения.

Кровавые жертвоприношения

В издании «Сибирский сборник – 1. Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий. Книга II» (Санкт-Петербург, 2009 г.) содержится статья кандидата исторических наук Валентины Ивановой «Лексика погребального обряда среднесосьвинских манси». В ней говорится, что представители этого народа издревле прибегали к помощи магии в попытке отвести смерть от близкого родственника или друга. В данном деле мог помочь живущий в селении «знающий» или «видящий». То есть, местный шаман.

«Для того чтобы предотвратить смерть, среднесосьвинские манси могут обратиться к одному из важных семейных духов Тэнэaйнут Едящее и пьющее существо. Это Куль ōтыр (он же Хуль ōтыр) хозяин нижнего мира. Роль его неоднозначна. Его можно отнести к злым духам. Чтобы человек выздоровел, в честь этого духа совершались кровавые жертвоприношения», – написала В.С. Иванова.

Манси считали, что массовая гибель людей или эпидемии случаются, когда Хуль ōтыр является в селение вместе со своими прислужниками. Для того чтобы отвести смерть от родных и близких, по этой логике, необходимо было напоить злых духов кровью жертвенного оленя, медведя или другого животного, на которое укажет «знающий».

Обратная зеркальность

В своей книге «Обрядовая деятельность народа манси». Часть I «Обряды жизненного цикла» (Ханты-Мансийск, 2010 г.я) ведущий научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Светлана Попова подробно остановилась на описании нескольких шокирующих похоронных ритуалов.

По мнению исследовательницы, манси считают, что мир мертвых имеет обратную зеркальность по отношению к миру живых. То есть, испорченные (сломанные, надрезанные) предметы там являются целыми, а целые – непригодными к использованию.

Поэтому вещи, которые родственники кладут в гроб и внутрь надмогильного «домика», чтобы покойный мог пользоваться ими в загробном мире, обычно надрезают или надламывают, а то и вовсе откалывают от них кусочки. Это относится ко всему: одежде мертвеца; курительным приспособлениям; мешочкам для рукоделия; украшениям; домашней утвари и другим предметам, важным для покойного, которые могут быть похоронены вместе с ним.

«В контексте оборотности иного мира к миру живых могут быть объяснены и такие действия как применение на всех завязках специального «узла покойного» — х ла мохлыл; обмывание лица против солнца; нанесение полос поперек тела, то есть действия, в отличие от живых, производимые «от себя», в противоположном порядке», – считает С.А. Попова.

То есть, раскрашивание тела мертвеца, нанесение на него специальных полос, которое совершается вместе с обрядом обмывания покойного, ученые тоже связывают с концепцией «обратной зеркальности» потустороннего мира, бытующей среди манси.

«С наступлением смерти покойный переходит из мира людей живых в мир иной — хотталь та сялтыс — ‘куда-то вошел’, для того чтобы его «там признали», и он окончательно приобщился к миру мертвых, покойный должен иметь особые знаки, знаменующие переход. Возможно, нанесение символических полос на тело покойного во время его «обмывания» и надрезанные, т. е. испорченные вещи и предметы, по представлениям манси, и есть переходные знаки», – предположила С.А. Попова.

Чтобы осознал свою смерть

Другую версию, объясняющую подобные ритуалы, ранее выдвинула доктор исторических наук Зоя Соколова. В энциклопедии Ханты-Мансийского автономного округа «Югория» под заголовком «Погребальный обряд» опубликована статья исследовательницы из сборника «Семейная обрядность народов Сибири: опыт сравнительного изучения» (Москва, 1980 г.).

Автор предположила, что главная причина шокирующих похоронных обрядов манси – желание объяснить душе покойного, что она покинула мир живых. Это необходимо, чтобы мертвый не бродил бесцельно, пытаясь понять, что с ним произошло. Осознав собственную смерть, человек быстрее сориентируется, найдет для себя правильное направление.

«Вокруг шеи покойника манси наматывали платок с монеткой, завязанной в его уголке, на руки надевали рукавицы, сшитые из ткани и без большого пальца, в кулак клали уголь, «чтобы умерший не схватил живую душу». На тело клали бляху, кольцо или нож (на ноги), мертворождённому ребёнку – камень; когда умерший казался особенно опасным, камень клали ему в рот. На одежде делали надрезы, отрезали от неё и обуви кусочки, завязки обрывали: чтобы умерший «узнавал» о том, что он умер», – написала З.П. Соколова.

То есть, увидев на себе надрезанные и поломанные вещи, покойный должен был понять, что он теперь принадлежит к другому миру, противоположному миру живых. Не исключено, что с такой информативной целью на тело мертвеца наносились и особые полосы.

Кладбище беззубых младенцев

Вообще, многие погребальные обряды и традиции манси могут шокировать представителей других народов. И далеко не все аспекты этих ритуалов до конца изучены. Например, только в последней четверти ХХ века манси стали хоронить детей рядом с могилами взрослых. Раньше детские кладбища располагались отдельно, и доступ туда имел лишь ограниченный круг лиц – маленькие девочки и пожилые женщины.

Как отметила в своей статье Е.Г. Фëдорова, ученым известно одно особое кладбище северных манси, предназначенное для погребения мертворожденных детей и младенцев, у которых еще не выросли зубки. Но это место охраняется от посторонних, как сакральное.

Одежда наизнанку

Главную роль в похоронных обрядах манси играет платок. Из него изготавливают особую погребальную маску, которой закрывают лицо умершего, пришивая на место глаз, носа и рта разноцветные бусины, пуговицы и тесьму. Вероятно, делается это, чтобы покойный мог благополучно пройти в иной мир, по аналогии с вышеупомянутым обрядом раскрашивания тела.

Родственницы усопшего во время траура носят свои платки наизнанку, а нижнесосьвинские и обские манси раньше надевали и хлопчатобумажные халаты изнаночной стороной. По мнению большинства этнографов, делалось это, чтобы покойник не смог забрать родных с собой. Халат или платок, надетые обратной стороной, должны были символически обмануть духов, которые принимали живых женщин за мертвых и никак им не вредили.

На покойного помимо испорченной одежды и лицевой маски надевали и специальные рукавицы-мешочки, которые шились из белой ткани. Их привязывали особыми узлами к кистям рук с помощью шнурков. В рукавицы обычно клали деньги, на которые мертвец должен был выкупить себе проход в иной мир у духов.

Манси считали, что одежда покойных должна быть светлой, ведь красный цвет они ассоциировали с миром живых, а черный и другие темные тона – с одеяниями злых духов.

Кукла, изображающая мертвеца

Примечательно, что во время траура скорбящие родственники хранят в доме деревянную куклу, изображающую усопшего. Люди считают, что в неë временно вселяется душа покойного, пока она окончательно не покинет наш мир. Внешний вид и размеры этих кукол, которые называются «иттырм'а», варьируются от селения к селению, как и сроки траура.

Когда положенное время (обычно это 40-50 дней) проходит, куклу сжигают во время обряда проводов души вместе с прядью волос покойного, срезанных после его смерти, и деревянной палочкой, с помощью зарубок на которой отсчитывается период траура. Этот ритуал символизирует окончательное расставание мертвеца с миром живых, когда родственники должны как бы отпустить вместе с дымом костра и свою скорбь.

Большинство этнографов считают, что обряд проводов души (своеобразные вторые похороны человека) является отголоском более древней погребальной традиции, связанной с кремацией покойных, впоследствии утраченной.

Каковы бы ни были погребальные традиции у разных народов, всегда прослеживается линия противопоставления мира живого и мертвого. И каждый человек когда-то тоже, к сожалению, окажется внутри печальной и таинственной темы – когда придет его последний час...

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По инф. cyrillitsa.ru

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  • «Обратная зеркальность» потустороннего мира народа манси
    Погребение покойника – обряд, который может раскрыть менталитет того или иного народа, ведь похоронные ритуалы отражают не только отношение людей к смерти, но и их восприятие реальности. Например, манси верят в реинкарнацию человека и считают, что мир мертвых зеркально противопоставлен миру живых. Это влияет на погребальные обряды, делая их по-своему шокирующими для представителей других народов.
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